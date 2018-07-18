〈中部〉機器人伴讀有效 彰縣擬推廣

2018-07-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕為讓身心障礙學童克服語言溝通和情緒管理的障礙，彰化縣政府採購十九台Zenbo伴讀機器人，提供縣內十九所國中小學校特教班或資源班使用，Zenbo「上工」兩個月來，老師們發現特教生口語表達和情緒管理進步快，發揮伴讀學習的效果，縣府擬擴及到一般生，朝班班都有機器人努力。

這項試辦計畫是縣府向經濟部工業局申請「4G智慧寬頻應用城市補助計畫」，全縣十九所國小、國中種子學校的特殊班或資源班，設置4G行動學習教室，進行「特殊教育學習雲」平台教學實驗，實驗中，每校各配置一台Zenbo，讓Zenbo與特教生一起上課。

上工兩個月 特教生進步快

教育處長鄧進權表示，正值暑假，Zenbo繼續在校園裡的夏令營隊或課輔活動出現，老師們觀察，Zenbo會伴讀又會唱歌和跳舞，很多不擅長口語表達或情緒管理的特教生，會把Zenbo當成寵物或朋友對待，在教室裡跟Zenbo對話的頻率比跟老師還頻繁，學習時間從以往三個月縮短到一、二週，學說話學很快。

鄧進權指出，Zenbo在4G行動學習教室活動，教室裡還有液晶螢幕、平板電腦、無線網路等設備，同時附加教材編輯及教學軟體，讓老師根據學生學習狀況，編製量身訂做的學習教材，以豐富的視覺圖像輔助特教生學習，Zenbo扮演陪讀角色很稱職，未來擬讓Zenbo也進入普通教室，跟著一般生共學，擔任老師或小班長角色。