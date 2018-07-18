〈中部〉克服癱瘓 陳宗池彰脊繪畫新人王

2018-07-18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉現年四十七歲的陳宗池，三十歲那年在碾米廠搬米時，從二樓高的米堆中跌下，結果胸椎受損，下半身癱瘓，在脊髓重建中心遇到基督教友傳教，讓他重拾人生希望，後來到彰化縣脊髓損傷重建協會（簡稱彰脊）學畫，頗具繪畫天分的他，畫風獨樹一格，才學五年就成為彰脊繪畫班的「新人王」，他將在九月初跟協會裡多位傑出畫師一起接受蔡英文總統的表揚。

陳宗池當年從員林農工農機科畢業後就到台北大展身手，可是做了許多工作都不盡如己意，多年後返鄉，打算從新開始。到家裡附近一家碾米廠上班，在搬運米袋時，失足從二樓高的米堆上跌下傷及脊椎，從此下半身癱瘓。

靠宗教轉念 走出低潮

他說，當時萬念俱灰，覺得這一生已經沒有希望，腦海浮現尋死念頭，當時在脊椎重建中心遇到「基督教科西馬尼行道會」傳道，教友用「出埃及記」的故事鼓勵他，他也覺得自己像摩西，像耶穌的門徒，這一點想通了就受洗，從印記中找到自己生命的意義。

他找上同為脊椎受傷所苦的表哥廖健一，表哥建議他到彰脊學油畫，陳宗池說，「我總是隨便畫畫」，學了五年，老師還是一直稱讚。 指導老師趙宗宋說，陳宗池其實已經夠棒了！也因為覺得不夠好，才激發他不斷的學習，因為有天份加上不斷學習，協會裡陳宗池總是賣畫成交率最高的「新人王」。