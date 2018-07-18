〈中部〉舉債還債 彰化財政仍缺16.6億

2018-07-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一○六年度總決算報告結果出爐，去年歲入決算三八八億五四一○萬餘元，歲出決算四○五億七三八萬餘元，歲入歲出差短達十六億五三二八萬元，為了彌補現金收支不足的差額，同時償還債務，縣府只好再舉借新債六八億七九三三萬餘元支應，舉債後收支短絀尚有十六億六二六二萬餘元，多位議員要求縣府控管財源仍要加把勁，至少能做到收支平衡。

縣府︰過去三年已還233億

對此，縣府財政處長王乾勇表示，縣庫過去三年已經還了二三三．二億元，去年歲入比前年增加一四．六億元，成長近四％，歲出同時控管減少近一億元支出，歲出開銷大都用在急迫性建設，包含道路拓寬與新闢工程、區域排水、污水處理設備等攸關民生建設，縣長魏明谷上任後地方建設不斷增加，目的期待以此發揮經濟學理論的「乘數效果」帶動經濟發展，建設一旦停滯城鄉差距擴大，反而阻礙地方經濟發展，影響層面深遠。

審計室︰節流才能解決

審計部彰化縣審計室指出，要真正能讓縣庫收支平衡、不用舉債彌補現金收支短絀，根本之道要能大幅度減少歲出、徹底節流，審計室不反對縣府推動社福政策，前題需顧及財源結構，不僅要減少歲出而且要一次減得夠多，財政才能健全發展。

議員︰該做的還是要做

縣議員賴岸璋表示，縣長魏明谷上任時，縣庫就已背負高額的債務，並非零負債，財源當然要省著用，但該做的還是要做，不至於失信於民。

也有議員說，前年度（一○五年）決算融資賒借九十二億元，去年僅融資賒借六十八億餘元，縣府為彌補財務缺口所賒借的債務金額已經少了廿四億元，「沒借那麼多了！」顯示縣府有在控管財源。

議會國民黨團副書記長劉淑芳指出，財政收支負數成長代表財物控管不好，用新債還舊債事實上債務仍在，「 花得不心安！」議會極力建議縣府，要把形同「天上掉下來的禮物」中央多給的統籌分配款優先還債，縣長魏明谷聽不進去，演變到今還是只能舉債彌補財政缺口。

審計部彰化縣審計室完成最新一○六年度彰化縣總決算審核結果， 歲入決算三八八億五四一○萬餘元，歲出決算四○五億七三八萬餘元，歲入歲出相抵差短為十六億五三二八萬餘元，相較於上年度（一○五）決算差短高達三十二億七五二二萬餘元，兩年來收入與支出的差短縮減近一半。

縣庫累計所扛債務，包括一年期以上的長債和一年之內短債，去年度債務還本的金額就要六八億七九三三萬餘元，再加上歲入歲出差短金額一六億五三二八萬餘元，兩項合計高達八五億三二六二萬餘元，為彌補該財務缺口，縣府舉債賒借六八億七○○○萬元挹注，最後收支短絀仍有一六億六二六二萬餘元。