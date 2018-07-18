〈中部〉民雄公有零售市場擬遷 攤商憂老客戶流失

2018-07-18

火車站前整體開發計畫

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉第一公有零售市場興建迄今逾五十年，縣府擬透過「民雄火車站前整體開發計畫」遷建該市場，昨在民雄鄉公所辦說明會，部分攤商認為，遷移後恐需付高額租金，且憂心人潮商機不如預期，不贊成遷移；縣府經濟發展處城鄉規劃科長馮圭君說，會尊重參酌攤商意見，市場拆遷可行性評估報告將於明年底前出爐。

民雄鄉第一公有零售市場位於中樂路、復興路區間，提供民生鮮蔬果、肉類、服飾、百貨等購物需求。市場自治會長何坤澤說，市場營運後，因停車不易等問題，逐漸被周邊路邊攤取代，原有八十八個攤位，目前僅五十個攤位營業。

馮圭君表示，為解決民雄鬧區壅塞，提供更多商業機能與發展機會，推動「民雄火車站前整體開發計畫」，除在表演藝術中心對面設置民雄鄉新行政中心，並將第一公有零售市場遷移至位於民雄火車站前西南隅的市場用地，該處距離車站一百五十五公尺。

環境髒難停車 民代促速遷

攤商莊永捷說，目前每攤每月租金一千餘元，憂心遷移後租金變更貴；李姓攤商表示，老客戶習慣到現址消費，遷至新址生意恐怕會很難做；攤商李沛鑫則贊成遷至新址，認為交通更方便。民雄鄉代林淑完認為，第一公有零售市場環境髒亂，應儘速遷移，鄉代簡嘉億說，現有市場難停車，建議新市場做好停車場規劃及動線。

縣府委託規劃該案的威信工程公司顧問何天河表示，新市場面積一千二百坪，為地上三層、地下一層的現代化零售市場，總建坪三千坪是現有市場四倍多，每個攤位、店鋪平均空間將由現有三．七坪及四．六坪，分別擴增至四．三坪及五．二坪，地下一樓有七十六個車位。