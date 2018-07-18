〈中部〉有才寮大排土堤崩 電台發射器基座傾斜

2018-07-18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣有才寮大排褒忠中央廣播電台段土堤崩塌百餘公尺，造成電台高壓發射器基地台傾斜，若再遇大雨恐有倒塌危險，縣府水利處正緊急搶修補強，預計明、後天可完工。

土石鬆軟 再下大雨恐倒塌

中央廣播電台褒忠分台長蔡慶華向縣議員蔡秋敏陳情指出，央廣電台後方有才寮大排土堤崩塌一百五十多公尺，長期未修復，最近疑因下雨土石鬆軟，造成電台高壓發射器基地台有傾斜跡象，擔心再遇大雨沖刷崩塌擴大，恐會造成發射器基座及上方的高壓電纜線倒塌、斷落，盼相關單位能儘速補強。

蔡慶華指出，高壓發射器整座造價三億多元，若倒塌可能影響電台訊號發送及聽眾權益，且修復費高。

蔡秋敏表示，有才寮大排為雲林縣境內重要大排之一，從土庫馬光厝流經褒忠、東勢、麥寮、台西出海，部分路段每逢大雨即溢堤，造成兩側農田、社區淹水成災，颱風接二連三生成，若影響台灣勢必帶來降雨。

蔡秋敏強調，崩塌段就在大排水流沖擊處，不堪再次大雨沖刷，不僅會造成淹水災情，一旁電台高壓發射器恐有傾倒之虞，屆時不只財物損失，還可能傷及民眾，要求水利處儘速補強。

水利處搶修 明後天可完工

水利處長許宏博指出，會勘後已請水利工程搶險開口契約包商進場搶修，會先以挖土機整理崩塌土堤，再用大型太空包加固堤防，預計明、後天即可完成，待汛期結束後再提修復計畫整治。