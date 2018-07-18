〈中部〉花博后里發現館 詮釋大甲溪生態地景

2018-07-18

〔記者張軒哲／台中報導〕台中世界花博將於十一月三日開幕，后里森林園區花木扶疏，園區的「發現館」由曾任台灣創意設計中心執行長張光民擔任展館佈展總顧問，重新詮釋台中「母親之河」大甲溪與海拔零至三八八六公尺的生態地景，包括已絕跡的台灣雲豹、數量岌岌可危的石虎、復育中的櫻花鉤吻鮭等，讓遊客賞花之際，也見證台灣生物的多樣性，盼喚起國人對生活環境與生命和諧共存的重視。

后里森林園區保留許多珍貴老樹，園區綠意盎然。台中市政府教育局表示，張光民曾任台灣創意設計中心執行長，在二○一六年也推動台北世界設計之都，致力推廣生活美學與設計結合。這次市府邀請張光民擔任發現館佈展總顧問，希望讓台中世界花博兼具教育意義及在地特色呈現。

「發現館」佈展總顧問張光民集結台灣新生代設計團隊，以藝術人文的展演形式，重新詮釋台中「母親之河」大甲溪的生態地景，期盼由台中看見海平面至三八八六公尺高海拔的生態地景，展現人們對自然應有的尊重、愛護等態度，進而與花博提倡的人與自然共生精神相互呼應。

以台灣原生植物與動物為主角

「發現館」展示內容以台灣原生植物與動物為主角，從大甲溪出海口的高美濕地、低海拔的農村環境，還有中高海拔的山脈林相與溪流，相當豐富，花博展期園區的劇場安排展演，引領觀眾欣賞在地自然山川，感受台灣生態的多元。