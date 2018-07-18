〈中部〉前瞻推動 台中北屯打造足球園區

2018-07-18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕世足賽熱潮席捲全球，市府為推動足球在地風氣，將在北屯區打造足球園區，包括興建一座擁有六千觀眾席的戶外標準足球場及三座五人制足球場，預計二○二二年完工；更計畫籌組城市足球隊，在台中市發展足球運動。

台中市政府運動局表示，近來全民甚至世界均在瘋世足，台中市現有兩座足球場包括朝馬及太原，雖能舉辦賽事，但均未設觀眾席，早在世足熱之前，就有計畫提升台中市足球場規格。

因教育部體育署擬訂「足球六年計畫」，前瞻計畫中將投入廿四億元，預計在全國興建六座足球園區，台中市成功爭取到其中一座足球場，並已確定落腳於北屯區環中路與榮德路口的「文中小六用地」。

1座標準足球場及3座五人制足球場

運動局指出，目前計畫利用該地六．九公頃空間打造足球園區，除包括一座可容納六千名觀眾席的戶外標準足球場外，區內另規劃三座五人制足球場；園區總經費七億五千餘萬元，中央前瞻計畫核定補助四億四千九百餘萬元，市府自籌三億零一百廿五萬元。

運動局表示，目前台中市基層足球隊國小有潭子、協和、國安、永隆、黎明、九德、賴厝、南屯、西屯及清水等十校；國中有黎明、潭秀、五權、安和及爽文等五校；高中則有惠文及明道二校；加上國立台灣體育運動大學有校隊，另還有業餘的台中藍鯨足球隊，去年奪得全國女子足球聯賽總冠軍。

2022年完工 計畫籌組城市足球隊

市府運動局表示，考量台中市足球運動人才已能一貫養成，未來足球場除舉行各項足球賽事、提供基層隊伍訓練外，市府也將研議籌組城市足球隊，盼發展相關運動產業，全面推動足球運動風氣。

針對市府推動足球園區的設計，有民眾擔心現在的足球熱因世足賽帶動，恐「只有三分鐘熱度」，盼市府妥善規劃足球活動延續足球熱，才能永續發展；但也有民眾豪情指出，從日、韓在世足賽的表現顯示「日韓能，台灣也能」，只要開始推動就不嫌晚，樂見有足球園區的出現。