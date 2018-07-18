〈中部〉電動天鵝船無污染 獲准進日月潭

2018-07-18

〔記者謝介裕／日月潭報導〕日月潭昨日氣溫熱到爆表，加上暑假到來，掀起一股玩水熱潮，也首度出現水上腳踏車進階版「電動天鵝船」，日管處表示，電動天鵝船也是獲許可的水上遊憩種類之一，但提醒民眾一定要在公告的合法水域活動，以確保遊憩安全與避免受罰。

日月潭湖光山色舉世聞名，最近潭面上出現各式各樣的遊憩設施，有的學習邵族勇士精神玩起獨木舟、手划船，也有人玩立式划槳，而最引人目光的是電動天鵝船，搭載量上限為四人，且是潭面上首見的動力遊憩設施，不但較非動力設施節省體力，標榜可由民眾自行操作，不少民眾躍躍欲試﹗

南投縣政府觀光處長王源鍾指出，日月潭水上觀光遊憩發展協會提出「電動天鵝船」申請，經審查並無污染環境之虞，且符合日月潭水域遊憩活動管理事項規定，遂予以核准，使得水上活動種類繼手划船、獨木舟、風浪板、水上腳踏車及立式划槳之後，再增加一項。

水上活動限四處水域

不過，日管處表示，日月潭水庫因兼具發電的特殊性，因此管理規範也較其他水庫嚴格，水上遊憩活動範圍僅限四處水域，分別是朝霧水域（朝霧碼頭及文武廟峽角連線以北範圍）、磐石水域（纜車站東南側角落及伊達邵碼頭八角亭東北側端點連線以南範圍）、月潭水域（玄光碼頭及育樂亭連線以西範圍），以及聖愛水域。

至於保育、生態、發電等限制性水域，一律禁止從事任何遊憩活動，違者將依發展觀光條例規定，處一萬元以上、五萬元以下罰鍰，其行為若具有營利性質者，則加罰三倍處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。