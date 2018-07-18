〈中部〉埔里飆37.6度高溫 全台第二熱

2018-07-18

日月潭33.5度近47年來最高溫度

〔記者佟振國、謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕昨天受到高層高壓沈降及東風過中央山脈沈降影響，導致對流不佳，對流雲系無法發展，南投縣飆高溫，全縣有七鄉鎮市高溫進全台百大，埔里鎮更以卅七．六度高溫，成為全台第二高溫，魚池鄉也以卅六．三度名列全台第廿一名，日月潭最高溫也有卅三．五度，是測站至今第二高紀錄，也是近四十七年測得的最高溫度。

除埔里鎮與魚池鄉外，南投縣昨日還有另五個個鄉鎮六個測站進入全台百大高溫地區，包括：草屯、竹山、集集、南投和名間五個鄉鎮市，其中竹山鎮有兩個測站，台大竹山測站與草屯鎮都以卅五．九度排名第四十二和四十六名，惟從卅九名到四十六名都是同溫度。竹山另一個測站則測得卅五．七度，排名第五十八。而南投市以卅五．四度、名間鄉以卅五．三度，分列第八十一和八十七名。

沈降氣流致高溫 也讓空品不佳

南投縣昨日會飆高溫，日月潭氣象站解釋，是因有颱風從台灣南方海面通過，台灣位處大低壓帶，逆時針旋轉氣流讓風向偏東風，風越過中央山脈的沈降氣流導致午後對流不易發展，局部地區出現高溫。埔里不只高溫，且相對濕度僅廿七％，出現焚風現象。至於沈降氣流也讓大氣不易擴散，空氣品質相對不佳，下午起天空一片灰濛濛。

至於日月潭也出現卅三．五度高溫，氣象站主任張永政分析指出，日月潭飆高溫，是因為日照強烈，加上吹著東風，缺乏水氣所致。