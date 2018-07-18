〈中部〉引濁水溪好水 養出冠軍錦鯉

2018-07-18

〔記者詹士弘／雲林報導〕濁水溪的水在莿桐鄉養出冠軍錦鯉！

三年前從台北返鄉養錦鯉的張堂恩，無意中發現引濁水溪水養魚，效果比使用地下水佳，去年參加錦鯉比賽，拿下小型魚卅二個冠軍。

教職退休 張堂恩開啟第二春

五十五歲的張堂恩從教職退休，喜歡養魚，曾在三峽養錦鯉長達八年，由太太管理，三年前因高齡父母需要人照顧，申請退休返回莿桐，也開啟專業養錦鯉事業，現在飼養約十萬隻。

濁水溪水含豐富礦物質

「養魚要先養水！」張堂恩表示，一開始也是抽地下水養魚，一次在無意中將淘汰幼魚放置水溝，沒想到原本奄奄一息的魚不僅活了過來，而且長得更好，才發現從濁水溪引來的濁水擁有豐富的礦物質及養份，更適合鯉魚的生長，後來養殖水就換成濁水溪水。

張堂恩指出，溪水難免流過有噴農藥的農地，但毒性不致傷害錦鯉，加上設有「淨水池」，內有水草，水質經兩個禮拜淨化才引進養殖池，錦鯉長得非常好。

張堂恩說，長八十公分的大型冠軍錦鯉，一條可賣上千萬元，他經營的是繁殖場，錦鯉養十個月就出貨，雖然長度僅廿到卅公分，但頂級品一條可賣到卅萬元，十萬隻只有百分之一屬商品級，能賣上十萬元頂級品是鳳毛麟角。

養殖場禁忌 絕不可讚美魚

張堂恩也分享錦鋰養殖場的禁忌話題，就是不能當著魚前稱讚魚，否則隔天它可能就跳出池外給你看，他曾不信邪，忍不住就說出「這隻最美」，結果市價約五十萬元、最有冠軍相的錦鯉真的跳了出來，讓他損失慘重，不得不信。