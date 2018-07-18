〈中部〉友善養殖 嘉縣2農友獲產銷履歷達人

2018-07-18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農委會舉辦「一○七年產銷履歷達人選拔」，全國共十五名傑出農民獲選，嘉義縣有二人，分別為布袋鎮邱經堯，從事生態級水產養殖、鹿草鄉黃勝裕，生產安全畜禽產品，打響嘉義縣優質農業品牌形象。

邱經堯 水產中低密度共生混養

邱經堯從事生態級水產養殖業近十年，養殖虱目魚、白蝦，混養草魚、鰱魚、長鰭紅衫與午仔魚，養殖場採中低密度共生混養，產季保持養殖全程無化學藥物、無抗生素、無生長激素，魚池周圍雜草以人工除草，確保零污染。

邱經堯說，他以友善水土環境的生態養殖方式，提供消費者安全食材，養殖場取得優良養殖場及產銷履歷雙項認驗證，加工廠則通過HACCP及產銷履歷驗證。

黃勝裕 白肉雞無施打生長激素

黃勝裕則建構白肉雞產銷供應鏈，成立御正食品有限公司，建立「御正童仔雞」品牌，是全國第一家通過產銷履歷、人道飼養與友善畜產驗證等三種認證的白肉雞養殖場，去除消費者對肉雞施打生長激素疑慮。

黃勝裕的農場採用水濂式密閉負壓設計，還有通風換氣設備，自動給料給水系統，廿四小時溫度控管，可降低污染及疾病傳播；他的飼料使用玉米、大豆、蒜頭及維他命，還加入益生菌和草本植物，強化雞隻代謝循環和提高免疫力。他表示，將持續生產高品質白肉雞，也鼓勵獸醫學系學生研究肉雞養殖。

縣府農業處長林良懋指出，產銷履歷如同農產品身分證，可全程追溯種苗來源、飼料、環境、疫病防治用藥、製銷通路管理等過程，由認驗證體系把關，確保由生產場所到消費者餐桌一貫化的安全性與品質，讓消費者吃得安心又安全。