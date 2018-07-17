〈南部〉培育智慧農業人才 成大與曾農合作

2018-07-17

〔記者楊金城／麻豆報導〕一組生物DNA電泳分析設備不便宜，國立成功大學生物科技中心與國立曾文農工花不到一千元自製DNA電泳槽、Light Box，高職生透過實驗看到發出螢光的DNA片段非常興奮；成大與曾農合作設計新教材、師資交流，為未來智慧新農業的生物科技人才培訓扎根。

設計微生物科技課程

在議長賴美惠見證下，成大生物科技中心主任蔣鎮宇與曾農校長徐文法昨簽署「以微生物科技導入溪北智慧新農業」合作備忘錄，協助高中職人才培訓。

賴美惠說，透過成大引進微生物科技、設備和課程，為智慧新農業培訓人才，鼓勵學生未來以科技智慧新農業翻轉傳統農業。徐文法表示，與成大生物科技中心合作一年多，對學生專業實作、設計特色課程幫助很大，盼未來研究成果分享給農民。蔣鎮宇則指出，未來會落實生物科技導入智慧新農業計畫，成大與曾農老師設計新課程、實驗器材，學生透過實驗課程深化生物科技在農業上運用知識，有助未來升學和就業。

曾農食品加工科學生已參與DNA電泳分析、微型菜苗的探究與實作課程、生物防治的微生物實驗課程等，接下來將分析和研究「天然農藥」植物精油取代傳統農藥，化工科學生也能參與。蔣鎮宇說，未來甚至可以成立食品公司、精油公司。