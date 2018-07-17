〈南部〉七夕來慶生 赤崁樓首辦魁星節

2018-07-17

〔記者劉婉君／台南報導〕七夕除了被稱為東方的情人節、七娘媽誕辰外，也是魁星的生日。今年七夕，台南市除了「做十六歲」的傳統及連辦第八年的「七夕愛情嘉年華」系列活動外，文化局將首度在赤崁樓舉辦魁星節，希望民眾在祭拜魁星求功名之外，也能多認識魁星。

魁星筆、功名筆、祈福榜受歡迎

每年考季，許多考生都會祭拜孔子、文昌帝君、魁星爺，祈求考運亨通，國定古蹟赤崁樓的魁星爺，年代久遠，一手握朱砂筆、一手持墨斗，一腳踏鰲頭，寓意「獨佔鰲頭」，另一腳翹起呈踢斗狀，即為「魁星踢斗」，一整年都有許多國內外民眾、遊客拜訪祈福。

當天規劃祭拜儀式及文物展

文化局古蹟營運科為赤崁樓特製魁星筆，供民眾擲筊求取，最近再改版魁星祈福榜，今年二月還推出功名筆，反應均相當熱烈。魁星節除了將在七夕當天舉行簡單隆重的祭拜儀式為魁星爺慶生外，並展出相關的文物，其餘活動內容將陸續公布。

網路有民眾傳說，因魁星爺手上的朱砂筆是用來圈選高中的考生，因此常遭竊，不過，文化局澄清並無此事，是謠傳。

文化局表示，清光緒十二年（一八八六年），台灣知縣沈受謙為了振興文教，在赤崁樓西側建蓬壺書院，同時在赤崁樓城堡殘基上建造五子祠與文昌閣，並復建海神廟。其中，文昌閣奉祀文昌帝君，為文章科第之守護神，文昌閣亦做為書院藏書的場所。

魁星爺奉祀於文昌閣樓二樓，稱為奎斗星君，亦屬五文昌之一，又稱大魁夫子、大魁皇帝，北斗七星中的第一星即稱魁星，古時狀元及第稱為「大魁天下」，因此讀書人奉祀魁星，有祈求科舉及第的意思。古時在七夕之夜，士人置酒歡飲，稱為「魁星宴」。