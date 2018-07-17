〈南部〉做出「阿爸的話」 嫁妝餅創意賽招高手

2018-07-17

〔記者王涵平／新營報導〕二○一八台南購物節全國嫁妝餅創意競賽即日起受理報名，號召糕點師傾吐「阿爸的話」，巧手為女兒製作嫁妝餅。

南市經濟發展局副局長蕭富仁表示，台南「嫁妝餅」儼然成為民眾婚嫁喜慶的首選伴手禮之一，今年再度與南市糕餅商業同業公會、南市直轄市糕餅商業同業公會合作舉辦「全國嫁妝餅創意競賽」，以「阿爸的話」為主題，號召糕點師傅代替新嫁娘的父親，透過糕點傾訴阿爸的心情。

考驗師傅手藝及說故事能力

蕭富仁指出，俗諺「女兒是爸爸上輩子的情人」，當女兒出嫁時，爸爸總是萬般不捨又難以言喻，今年度嫁妝餅，就以為人父在女兒出嫁時的心情，寄託於送禮的糕餅，糕餅師傅如何將這份心情表現在糕點上，呈現動人的故事，考驗糕餅師的手藝，也考驗師傅的說故事能力，藉以深深打動民眾的心。

盼打破傳統思維 可當伴手禮

台南「嫁妝餅」不僅激發糕餅師傅的創意思維，也打破原有「大餅」的想像，在外型與口味上創造全新的視覺與味覺感受，讓「嫁妝餅」不只是喜慶才能品嚐的美食，也是送禮、自用皆宜的台南代表伴手禮。

經發局指出，今年度只要是符合高中職以上、不限科系學生、食品烘焙相關店家員工及十八歲以上具食品烘焙相關證照的民眾，都可以報名參加。即日起至九月十六日報名截止，比賽簡章及相關消息可至台南購物節網站（http:// www.tainanshopping.com.tw）查詢。