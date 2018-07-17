〈南部〉市警局長、分局長交接 市長盼無縫接軌

2018-07-17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警察局長及分局長共十九名高階警官昨舉行交接，警政署副署長邱豐光南下監交，原局長何明洲榮退，保三總隊長李永癸升任。市長許立明期許立即就戰鬥位置，以決心與魄力拚治安。

李永癸警大行政警察學系四十四期畢業，歷任台北市警局中正第二分局、中山分局分局長、台中港警總隊總隊長、嘉義縣警局長、高市警督察長、副局長、保三總隊長。

昨還有六位分局長、一位警政監、二位大隊長、一位科長及三位督察交接上任，包括警政監黃耀煌、新興分局長戴台捷、三民一分局長郭俊廷、岡山分局長孫成儒、湖內分局長王世芳、林園分局長林依仰、鹽埕分局長劉安杰、交大大隊長陳文耀、保大大隊長林宏輝、保安科長林松木，以及督察張偉中、邵明仁、蕭正松。

此外，還有五位三線一星警官調升離開高市，包括葉明潭、林長春、陳杏結、梁原銘、林建佑。市長許立明和副署長邱豐光都肯定前局長何明洲，對於他的早退表示惋惜，但也給予滿滿祝福。

許立明表示，高市治安年年犯罪率下降、破案率提高，去年下半年，執行警政署酒駕取締評核及提報不合理道路交通工程設施改善工作，均獲得全國評比第一名。今年上半年A1、A2類交通事故發生數及傷亡人數，與去年同期相比，交通事故發生數及傷亡人數均明顯減少，尤其是A2類交通事故發生數減少五三○三件、受傷人數減少六八○七人。

市長期許未來交通能再改善，實現「高雄幸福宜居」願景；另一項重點工作，就是年底選舉查賄，把賄選、暴力趕出高市，為這座城市打造更安全、幸福的「零恐懼」生活環境。