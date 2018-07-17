〈南部〉20路段交通新政奏效 事故降幅最高75％

2018-07-17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市交通局近期陸續於市區廿處主要路段，實施快車道禁止右轉、近路口取消快慢車道分隔線等措施，有效降低快車道汽車右轉與機車擦撞事故，部分路口發生事故率降幅高達七十五％。

快車道禁右轉、快慢車道分隔線取消

交通局說明，為改善機慢車行車安全，近期在幾個主要路段實施快車道禁止右轉、或近路口處取消快慢車道分隔線等措施，使汽車在右轉前必須先依序靠右進入慢車道，避免在路口突然轉彎、與直行車發生事故。

民權二路、二聖二路口 改善最顯著

交通局以民權路、中華路等廿條市區幹道為改善專案，民權路右轉汽車與直行機慢車、路口發生事故比率由原本十％降低為七．一％、減少幅度約卅％；中華路由十五．三％降低為十一．四％、減少幅度約廿六％；民權二路與二聖二路口則由廿％降到五％，降幅高達七十五％，在所有路段裡改善最顯著。

交通局指出，早期高雄市區各主要幹道設置有寬敞的快、慢車道分隔島，雖然可美化市容且區隔汽車與機慢車行駛空間，但是駕駛人經過路口時，常因分隔島的區隔、兩邊車速等原因，造成轉彎車與直行車發生事故。

為簡化路口車流、讓用路人更集中注意車前狀況，交通局重新規劃快車道汽車右轉模式，配合標誌、標線的指引，逐步導引汽車提前進入慢車道、至路口再依序轉向。

交通局進一步表示，即使在無實體分隔島的道路上，近路口卅至六十公尺處，也逐步取消快慢車道的分隔線，提醒汽車駕駛人依道路交通安全規則精神，提早循序靠右行駛，也利於機慢車注意路口會有汽車轉向情形發生。