〈南部〉屏東高中職免試 家長：志願群3校太少

2018-07-17

盼比照高雄區提高到10校

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高中職免試入學超額比序中的志願序，以三個學校為一個志願群，每個志願群差兩分，今年有考生在填志願時，就因為少了這兩分而落榜，有家長建議比照高雄區，將志願群從三校提高到十校。

依據一○七學年屏東區免試入學超額比序項目積分表規定，共採計七大項，包括畢業資格佔兩分、志願序七分、均衡學習九分、多元學習表現二十八分、適性發展六分、經濟弱勢兩分、國中教育會考二十五分，總分七十九分，若報名同校同科人數超過招生名額，則以超額比序決定錄取者。

其中志願序規定，第一志願至第三志願給七分、第四至第六志願五分、第七至第九志願三分、第十至十二志願兩分、第十三至三十志願一分，即以三所學校為志願群，每群組間差兩分。

縣府：前三志願內錄取率95%

今年報名免試入學者四千六百二十六人，未錄取二十五名，錄取率百分之九十九；在落榜者中，就有人因為志願序少了兩分未被錄取。

教育處副處長許沛祥表示，十二年國教免試入學從一○三學年起實施，當年屏東區的志願序和其他縣市一樣，採一校一志願，因發生高分低就的問題，屏東區第二年就改為三校一志願群，實施至今運作順暢。

許沛祥並說明，屏東區學校近二十所，不如高雄區多，而且學生大多數在前三志願就錄取，今年前三志願內錄取率為百分之九十五，增加校數的急迫性並不高，未來會請學校、老師再加強宣導。