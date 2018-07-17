〈南部〉台東書屋16孩子 獨木舟環島啟航

2018-07-17

水陸並用 划舟路程約550公里

〔記者黃明堂／台東報導〕十六名國高中生昨天啟航，以水陸並用方式划獨木舟環島；其中，十八歲的「小教練」張俊揚體重達一百四十五公斤，兩年前就划過，此行當識途「領航鯨」，帶領後輩勇闖海洋。

「台東孩子的書屋」繼前年首航，今年暑假再規劃獨木舟環島，參加的十六名男女學員，都是書屋陪伴的孩子，昨天從卑南鄉富山海域啟程，預計直到八月十四日逆時針環島一圈，部分路段搭車，划舟路程總計約五百五十公里。

首日遇海浪大考驗 4學員試划

學員幾過數月的練習，準備大顯身手，但啟航日就遇到海浪大考驗，教練林逸群在安全第一的考量下，宣布只讓四位學員三艘舟下水試划，接下來一個月，只要風浪許可，每天至少划四到八個小時，每天按照規劃抵達每個目的地。

145公斤重的張俊揚領航 帶領後輩

十六位孩子中，張俊揚堪稱「一個抵三個」，體重有一百四十五公斤，兩年前體重一百卅二公斤時參加過首航，這次升格「小教練」，噸位更大了！他說，並沒有因為胖而浮力更大，划起來其實很累，但有信心完成環島。

張俊揚國小四年級開始就是書屋陪伴的孩子，現在已高三，因為很重，他曾經什麼都不想做，一騎車就想休息；懶散與漫不經心。但被同儕嘲笑產生了反作用力，二○一五的夏天，竟然連續騎完兩次環島。隔年，主動要求參加獨木舟環島，最大尺碼的救生衣勉強包住龐大身驅，身體硬塞進船艙，剛開始划二下就得休三下，不棄不餒成為熟練划手。

這回當小教練，學會了海上救援、拖船、綁船、洗船等功夫，帶領沒經驗的後輩們勇闖海洋。

書屋創辦人陳俊朗表示，要帶孩子學習的，不只是在運動中認識自己，還要建立面對挑戰的從容與自信。