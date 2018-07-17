〈南部〉活化閒置空間 崑山學生走入社區

2018-07-17

〔記者萬于甄／永康報導〕崑山科技大學空間設計系啟動二○一八USR鹽水溪畔村落美學空間改善計畫，由大二、大三等一百多位學生，以鹽水溪上、中游社區做基地，為社區閒置空間提出改善想法；學生實際走訪社區才發現，原來部分現代化的科技，對高齡化社區來說，可能是另一種不需要的設施。

了解高齡居民需求

崑山科大空設系今年三月推動落實在地關懷，讓教育與社區結合，以鹽水溪上游的關廟新光社區、中游的新市社內、大洲社區為基地，師生透過和在地社區居民互動，並深入了解高齡社會所需的空間議題，進而為社區提出「量身訂做」的空間規劃。

參與的學生發現，台灣社會正面臨人口失衡的情況，而每個社區高齡化的程度不同，部分現代化的設備，對高齡人口多的社區來說，並不見得適合；不過，社區也有共通點，就是會有間小型的柑仔店，該處同時也是居民聚在一起喝茶聊天的地方，相當有趣。

計畫提供公部門參考

學生經過一學期的查訪，分別做出不同的創意模型、計畫書，提供給公部門參考。空間設計系主任張郁靂指出，此次以長照2.0社區發展精神為基礎，聚焦聚落所面對的空間議題，讓學生的空間設計學習能與台南在地生活文化結合，落實大學社會責任，該計畫未來也會成為教學課程之一。