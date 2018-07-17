〈南部〉串聯5景點 親子暢遊卡299元玩透透

2018-07-17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局即日起推出「親子暢遊卡」，串聯金獅湖蝴蝶園、崗山之眼、寶來花賞溫泉公園、壽山動物園及旗津貝殼館等五大收費景點，只要二九九元，即可全家暢遊高雄。

一卡感應就可全家優先入園

今年暑假為讓民眾享受親子時光，高市觀光局特別在「高屏澎好玩卡」系列遊程中推出全新玩法「親子暢遊卡」，串聯五大收費景點，一卡感應就可全家優先入園，不必排隊買票，在崗山之眼也能享受不用預約的ＶＩＰ服務。

觀光局長曾姿雯表示，「親子暢遊卡」打造卡通明星隱藏版卡片，每張只要二九九元（原價六三○元），除了包含五大熱門景點的兩大兩小門票，並附上精美集章卡，只要完成五大景點戳章蒐集，就可把神秘禮物帶回家。

此外，遊客也可憑「親子暢遊卡」，於五大景點周邊廿多家商店或設施享有獨家好康優惠。

觀光局強調，這五大收費景點中，金獅湖蝴蝶園是全國都會區最具規模的網室賞蝶園區，旗津貝殼館擁有獨特的貝殼收藏，壽山動物園則是兒童必遊之地，都是高雄熱門親子旅遊景點。

另外，今年二月起營運的崗山之眼，可一覽高雄壯闊景觀，樂器造型的設計，充滿浪漫氛圍；至於去年底開幕的寶來花賞溫泉公園，民眾可在花海中體驗手、足湯的愜意風情，均已成為高雄最夯的景點。

「親子暢遊卡」可於崗山之眼的遇見真愛咖啡館、金獅湖蝴蝶園的流浪蝴蝶協卉、寶來花賞溫泉公園售票亭、旗津貝殼館旁的小麥町租車行、壽山動物園驗票處，或高捷市集、捷運左營站及美麗島站商品館購買。