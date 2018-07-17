〈南部〉住宅補貼23日起申請 新婚孕期可加分

2018-07-17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市今年住宅補貼，將從七月廿三日起受理申請，共有一萬○八六○戶受惠，都發局提醒，今年住宅補貼法規增修，首度將新婚、孕期納入評點積分。

租金補貼 每月最高3200元

為滿足弱勢群眾的居住需求，高市都發局持續向中央爭取補助戶數，今年共有一萬戶租金補貼名額，每月最高享有三千兩百元的租金補貼，為期一年。

住宅、修繕貸款 有利息補貼

此外，另有五百戶、最高二一○萬元的自購住宅貸款，三六○戶、最高八十萬元的修繕住宅貸款等利息補貼，均享有○．五六二％優惠利率。

俗諺「結婚前，生子後」，現在連申請住宅補貼，也享有政策利多！今年住宅補貼法規增修，首度將新婚、孕期納入評點積分。

高雄市都發局指出，申請日前兩年內結婚登記的新婚家庭可加兩分，胎兒計入家庭成員，育有三名以上未成年子女家庭，第三人起每人加三分。

高市都發局表示，今年住宅補貼將從七月廿三日起受理申請，八月卅一日截止，長達四十天受理期間，歡迎民眾利用自然人憑證、健保卡等多元管道辦理。

為就近服務申請戶，市府從七月廿八日起，連續三個週六，分別在楠梓、小港與鳳山區開辦假日收件服務，受理時間為上午九點半至下午三點半。

七月廿三日起，住宅補貼申請書表可在「高雄住宅補貼網」下載，或於各區公所索取，有任何疑問，可撥打服務專線07-3368333轉2649至2651，將有專人說明。

此外，民眾親自送件前，可至「高雄住宅補貼網」（https://hs.kcg.gov.tw）查詢現場等候人數，省去等候時間。