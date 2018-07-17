〈南部〉促銷農漁產超狂 恆春首創全鎮摸彩

2018-07-17

21日試手氣 鎮民：我們也有虧雞福來爹

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台南市長參選人林義豐的「虧雞福來爹」（Crazy Friday）晚會轟動全國，屏東恆春鎮長盧玉棟昨天宣布，二十一日將搭配促銷低迷的農漁產業，舉辦全國首次的「全鎮摸彩」，預計發出一萬一千多張摸彩券，超狂作風讓鎮民直呼「我們也有虧雞福來爹！」

每戶1張 將送1萬多張摸彩券

全國首見的「全鎮大摸彩」，將發送恆春全鎮一萬一千六百二十四戶每戶一張摸彩券，現場備有腳踏車、家電、農漁用具、民生用品等共計三千份獎品，頭獎為125CC機車一台，經費粗估約三百萬元，活動從早上九時持續至下午五時在恆春石牌公園舉辦，摸彩券已經陸續發至恆春鎮民手中。

針對這項不輸「虧雞福來爹」的創舉，恆春鎮長盧玉棟表示，近期全台農產品都面臨過剩問題，恆春半島洋蔥、香蕉、芒果、紅龍果同樣有盛產壓力，主要是舉辦農漁特產展售促銷，為了吸引當地人潮，才想出舉辦「全鎮大摸彩」增加參與誘因。

經費300萬 被疑與選舉造勢有關

針對有民眾質疑活動與選舉造勢有關，盧玉棟解釋，恆春鎮這幾年遊憩據點、公共造產收入不錯，才將盈餘作為回饋鎮民摸彩，也提升農特產促銷活動的參與感，完全與選舉無關，單純是將盈餘與全體鎮民分享。

鎮長：公共造產盈餘分享鎮民

這項農漁特產促銷及全鎮摸彩活動，當天除了有鄉土劇藝人到場演出，還有墾丁各五星級廚師至現場大展廚藝，推出恆春農特產創意料理，鎮公所也提醒，機車、家電等大獎隨時抽出，未到場者將無法領取。