〈台北都會〉社區整合照護網 150單位加入

2018-07-17

〔記者周彥妤／台北報導〕國人常在大醫院看小病，為引導就醫習慣改變，以落實分級醫療及雙向轉診，台北市立聯合醫院、健保署與台北市醫師公會，昨召集北市一五○家醫療機構及社福團體，共同加入社區整合照護網絡行列，讓民眾免於奔波，在社區便能獲得妥善照護。

台北市長柯文哲致詞表示，不少民眾診所看不行，就會擠入醫學中心，因此分級醫療勢在必行，再來也要落實雙向轉診，不過這些只靠聯醫憑一己之力推動，不足以因應，還是需要基層診所一起加入行列。

柯文哲提到，若說北市是最需要居家醫療，外界會覺得奇怪，明明是醫療最發達地方，原因在於北市充斥沒電梯的老舊公寓，長者無法下樓，形同「老人監獄」，造成北市變成另類的「偏遠醫療地區」，既然外出不便，就由醫師到家中為民眾診治。

北市聯醫總院長黃勝堅說，為讓民眾於社區就能獲得妥善整合照護，免於奔波，醫學中心、區域醫院、地區醫院與基層診所，需要緊密合作，因應高齡化社會，社福團體與養護機構更是缺一不可。

聯醫表示，一五○家醫療機構及社福團體，包括六家醫學中心（台大、新光、萬芳、三總、榮總、馬偕）、五家區域醫院（新北市聯醫、北醫附設醫院、三總北投分院、台安醫院、和信醫院）、十三家地區醫院（輔大附醫、仁濟、中心診所、關渡、西園、景美、中山、康寧、博仁、協和、萬華醫院、台大北護分院、中國附醫台北分院）、一○二家診所代表與廿四家社福團體及養護機構，彼此藉由健保署醫療資訊雲端查詢系統及電子轉診平台，共享就醫資源，並透過電子轉診平台雙向溝通，發揮團隊合作。