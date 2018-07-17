〈台北都會〉《台北》裝修新興市場 釋出37戶當公宅

2018-07-17

預計9月招租 明年1月入住

〔記者鍾泓良／台北報導〕中山區林森北路的新興市場因老舊不堪使用，市府去年以三千四百萬元預算進行裝修工程，釋出卅七戶作公共住宅。副市長林欽榮昨參加裝修開工典禮，指過去公宅都是直接興建，新興公宅則是把舊有公共建築延壽十年再出租，開闢公宅新典範；預計九月招租、明年一月入住。

新興市場啟用至今四十五年，全盛期有兩百七十六個攤位，市府陸續收回攤位，一、二樓攤商已全搬離，去年六月委外經營青年旅舍；三至五樓為教職員宿舍，原住戶大多是年紀七十至九十歲的老年人。北市府去年動用第二預備金三千四百萬元施作公共走道、外牆防水處理等裝修工程，將卅七戶教職員宿舍改為公宅。

但都發局原訂是今年三月招租，迄今卻還沒有完成出租前的修繕工程。都發局解釋，日前花時間確認結構安全、漏水檢查等，而當時採最有利標，由於又歷經一次流標，所以期程有所延宕。

2或3房型 初估月租最高1.4萬

都發局表示，經簡易裝修後，至少在十年使用年限內能有更好的品質，裝修工程預計今年十月完工，將可提供卅二戶三房型、五戶兩房型，面積分別為十八坪及十一坪，預計九月啟動招租、明年一月入住。

初估每坪月租為八百元左右，十一坪二房型租金為八千九百元、十八坪三房型租金為一萬四千元。

都發局說，新興公宅承租資格比照「台北市社會住宅出租辦法」，須年滿廿十歲，於台北市設籍或唸書、工作，且無自有住宅者。而收入方面，申請者家庭年收入低於當年度北市四十分位點家庭之平均所得（二○一八年所得一二五萬元以下）等。