〈台北都會〉《台北》去年男性十大死因 自殺擠進榜

2018-07-17

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市去年十大死因昨出爐，癌症仍蟬聯四十六年首位，慢性疾病依舊佔大宗，囊括七項；值得注意的是，去年台北市民自殺身亡人數共三一七人，男性自殺擠入男性十大死因第十名，比前年上升一名，有一九三人死亡；北市雖是全國自殺死亡率最低，但去年北市自殺死亡率為每十萬人十一．八人，比前年每十萬人十一．四人，增加三．三％。

男性自殺多於女性 醫生推測手段較激烈

北市聯合醫院仁愛院區整合照護科主任醫師吳岱穎分析，去年北市自殺者，以四十五歲至六十四歲為最多，占卅八．五％，廿五歲至四十四歲占廿八．七％，這些年齡層多數尚未受到癌症、慢性病困擾，推測多為生活壓力所致，而男性自殺又多於女性，觀察是執行手段較女性更為激烈；另外，衛生局統計室主任沈中憲也提醒，去年北市人口扶養比上看四十三．一七％，照顧雙親者也可能成為自殺高危險群。

衛生局昨公布去年北市十大死因，去年台北市民死亡人數為一萬七六三四人，較前年下降二．二％（減少四○五人），死亡者平均年齡為七十六．一歲，高於全國平均值七十二．九歲。

其中，惡性腫瘤（癌症）（廿八．七％）居首位，其餘依序為心臟疾病（十五．六％）、肺炎（八．一％）、腦血管疾病（六．八％）、糖尿病（四．一％）、腎炎、腎病症候群及腎病變（三．四％）、慢性下呼吸道疾病（三．三％）、敗血症（二．六％）、事故傷害（二．五％）及高血壓性疾病（二．一％）。

沈忠憲表示，與前年相比，去年北市十大死因，僅腎炎、腎病症候群及腎病變與慢性下呼吸道疾病排名互換，為第六名與第七名，其餘均相同。

去年女性十大死因 自殺則排第12名

值得注意的是，如以性別區分，男性十大死因中，與前年相比，男性自殺上升一名，擠入第十名，共有一九三人死亡；女性自殺則是排名女性十大死因第十二名，有一二四人死亡；去年共有三一七位台北市民自殺身亡，也比前年三○八人增加九人，增幅二．九％。沈忠憲則表示，按歷年分析，自殺列入北市十大死因排行，每年名次多在十名內外擺盪，並無特別增長。