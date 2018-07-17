〈台北都會〉原民文化深度遊 烏來好好玩

2018-07-17

〔記者翁聿煌／新北報導〕蘇迪勒颱風三年前重創烏來的聯外交通，山水美景也受到嚴重損害，但危機就是轉機，烏來休養生息後已重新出發，觀光人次在二○一七年已成長到一八六萬六千人次，比風災前二○一四年的一三四萬人次，成長約五十二萬人次；新北市政府觀光旅遊局長陳國君指出，觀旅局與烏來區公所重新為烏來的觀光旅遊尋找定位及包裝行銷，設計新的旅遊行程規劃，民眾到烏來除了熟悉的記憶還有更多的驚喜。

觀旅局專門委員陳靜芳表示，在風災復建的過程中，觀旅局考量當地環境的負荷承載，設計生態、部落旅遊套裝行程，並結合在地原住民導覽、原民部落傳藝與文創、地方農特產等行銷推廣，發展烏來在地特色的主題旅遊體驗，與旅行社合作將遊客帶入，維繫居民的經濟命脈。

例如從二○一五年底起，一年四季在烏來前山推出的「Lokah小旅行」，以原住民部落、工藝編織、自然生態、特色美食四大特色體驗規劃遊程，包含結合部落學校獵人體驗、手作編織、泰雅美食及有機生態農場等，與當地特約店家合推優惠套票及推薦當季的小農蔬果，讓遊客隨處可見驚喜。

陳靜芳說，至於烏來後山的套裝旅遊行程，「烏來德拉楠小旅行」已舉辦七年，以泰雅生態旅遊為主，由原住民導覽、品嘗風味餐等，帶領遊客前進大羅蘭溪及溪瀧步道，傾聽大自然的聲音，並由在地導覽人員述說部落故事、原住民文化，提供遊客實境體驗。