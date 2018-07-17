〈台北都會〉風災後重生 烏來美景拚觀光

2018-07-17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市烏來有「台北後花園」的美譽，山明水秀吸引許多觀光客前往覽勝，當地的覽勝橋地如其名，但二○一五年七月遭到蘇迪勒颱風的重創，對外道路嚴重坍方、毀損而中斷，烏來成為待援的「孤島」，在中央及市府三年來合力復建搶修後，已逐漸恢復昔日的景象，日前受到瑪莉亞颱風的風雨洗禮，幸無嚴重災損，市府、公所與溫泉、旅遊業者攜手合作推出多元觀光活動，要讓烏來風華再現！

蘇迪勒颱風強襲 淪重災區

烏來風景區距離大台北很近，綠意盎然的森林、峽谷、瀑布及溫泉，成為許多都會民眾遠離喧囂、避暑的觀光勝地，蘇迪勒颱風讓烏來成為重災區，包括台九甲線和烏來通往福山的信福路都嚴重受損，對外交通中斷且滿目瘡痍，遊客裹足不前。

中央地方攜手 復建有成

烏來嚴重受災導致經濟、觀光損失，但也促成政府重新檢視烏來的道路及河川系統的安全性，前行政院長林全召集跨部會統合工程單位，針對烏來的南勢溪疏浚、固岸護堤、烏來老街民宅加高河堤、在台九甲線易坍方路段新建彩虹橋並改建覽勝橋，提升防洪頻率，要讓居民遠離淹水夢魘。

中央及地方政府的攜手復建，經過瑪莉亞颱風的檢驗，通過風雨的洗禮，河川、道路和橋樑都安全無虞，讓各單位及居民都鬆了一口氣。

內洞森林遊樂區 可望重開

烏來區長高富貫指出，烏來要發展觀光，暢通安全的聯外交通是先決條件，其次是溫泉業者要提升溫泉設施及環境品質，跟上民眾的期待，烏來觀光台車好不容易在去年七月恢復通車，希望內洞森林遊樂區能儘早開放，增加民眾到烏來旅遊的多元體驗，內洞森林遊樂區因為復建經費爭取不易，最快要等到今年十月才有機會恢復營運。

烏來觀光台車 爭取延伸

新北市文史學會總幹事夏聖禮建議，現有的台車路線只有短短兩公里，如果能夠往福山方向、使用原有的台車路基再延伸至信賢吊橋，民眾就可沿著信賢吊橋走步道前往內洞森林遊樂區，讓遊客有更豐富的山林旅遊內涵；對此，市府觀光旅遊局專門委員陳靜芳說，將與林務局共同研議可行性。

跨溪景觀拱橋 熱門景點

高富貫表示，蘇迪勒風災後，市府在福山大羅蘭溪興建跨溪景觀拱橋，連結兩岸生態步道，已成後山生態旅遊熱門路線，公所也積極與觀旅局配合提供輕旅遊行程，邀請民眾體驗烏來的多樣化風情。