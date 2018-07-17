〈台北都會〉吳音寧不列席備詢 藍綠議場互嗆

2018-07-17

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市議會第十二屆第八次定期大會昨開議，台北市長柯文哲還未上台報告，國民黨台北市議員即輪番砲轟台北農產運銷公司總經理吳音寧不列席備詢，還嗆「吳音寧不來、預算全砍」。不過，民進黨議員反酸「國民黨這樣罵不會有票啦」，還勸柯「不要學壞，聽到部分議員質詢就派人查帳（北農公司帳冊）」，暗嗆國民黨議員；此言引起藍營議員不滿，雙方於議場互嗆。

吳音寧︰自治條例有規範

吳音寧日前宣布依法不再到議會備詢，她昨受訪說明，「台北市政府投資事業管理監督自治條例」有規範此事，自治條例也通過議會審查，若法有不周延處，希望可以循程序修法，讓所有北市府有投資的公司能一體適用。

國民黨議員批評規避議會監督

但國民黨北市議員汪志冰砲轟，她屢次透過市場處向北農公司索取資料，至今已一個月、遭「已讀不回」，現在市場處卻無法積極處理。國民黨北市議員陳重文也嗆，吳仗著有總統蔡英文「罩」，明明有拿北市的補助卻不到議會備詢，批吳態度傲慢、藐視議會、規避議會監督，根本是「大尾鱸鰻」。

國民黨北市議員王鴻薇說，以往連勝文擔任悠遊卡公司董事長，也都到議會備詢，韓國瑜擔任北農公司總經理期間也到議會備詢，不該僅有吳有此特權。

民進黨議員︰市府應依法釐清

不過，民進黨北市議員李建昌發言先酸國民黨，「選舉民進黨北市長參選人姚文智要加油，但國民黨這樣罵不會有票啦」，建議市府應該依法釐清吳音寧是否應到議會備詢。

北市議會民進黨團總召李慶鋒接著說，柯文哲上任三年多，對議會監督的態度應該更有民主素養，但「議會裡面，有些議員的建議可以聽、有些不能聽」。李舉例，國民黨議員日前質詢時亂指北農公司送酒給民進黨北市黨部，北市就亂派政風處去查帳，要柯文哲分清楚建言真偽，「不要學壞」；並酸連勝文與韓國瑜兩人為要選舉的政客。

李慶鋒此言一出，國民黨議員當場大表不滿，汪志冰吼，「憑什麼這樣說！」王鴻薇當場也批李慶鋒，「憑什麼說別人是政客」；李則頻回嗆，「我的發言時間，應尊重」。