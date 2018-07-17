〈台北都會〉柯報告被杯葛 吳碧珠嗆管好嘴巴

2018-07-17

吳︰不要用年輕人打擊老人

〔記者蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕台北市議會第十二屆第八次定期大會昨開議，也是台北市長柯文哲任內最後一次施政報告，對於北市府砍重陽敬老金、台北農產運銷公司總經理吳音寧不到議會備詢等議題，國民黨台北市議員昨透過程序發言、杯葛柯報告八十分鐘。面對議員砲火，柯還老神在在，手托腮、一度還憨笑；未料，稍後議長吳碧珠加入戰局砲轟柯，要柯管好自己嘴巴、不要用年輕人打擊老人、不要挑起府會不和諧。

對於吳音寧不赴議會備詢，柯文哲曾說「議員整不到吳音寧就會整我」、「又有炸彈」。但吳碧珠對柯說，「絕對沒有炸彈，是你（柯）自己引起的才會自爆，議會不會引起炸彈」；吳還說，議會監督市府、市長受人民監督，不尊重議會，就是不尊重市民，和「整不整」無關聯。吳還呼籲柯尊重老人，議會尊重市府砍重陽敬老金，不允許汙辱老人。

敬老金是大便？議員促柯道歉

在柯文哲進行施政報告答詢前，國民黨議員先是輪番透過程序發言，抨擊北市府對北農公司的態度、砍重陽敬老金等議題，也杯葛議事。北市議員汪志冰即批，柯砍重陽敬老金已經很過分，最近還講一五○○元敬老金是榮華富貴、一坨大便，可以這樣嗎？她要求柯向市民道歉，汪還拿出一坨假大便送給柯。

雖然議會民進黨團未決議杯葛柯，但北市議員王世堅等人也加入戰局，透過程序發言批評柯近日參加北市府記者會忙著踢球、玩水、作秀耍寶，把市長職務當作康樂股長，並送給柯一個素顏面具，要柯想清楚四年前政治素人初衷有無改變。經過八十分鐘杯葛，柯才進行施政報告，緊接著接受議員質詢。

柯︰希望不要造成世代對立

由於柯文哲日前對競選團隊海選受試者，傳授如何對老人說明北市府砍重陽敬老金，柯脫口說「你（受試者）要是跟他（老人）講說『你是貪婪的老人啦』、『你就是沒拿到一千五不爽啦』，你罵他，他更不爽」，引發爭議。北市議員李慶鋒問柯「誰會說貪婪老人？」柯卻回應，「應是young age（年輕世代）」，但他希望不要造成世代對立。

李慶鋒也質疑，柯文哲透過網路向年輕人宣傳市政，但若有似無弱化民主機制運作，如將「議員都是垃圾」的印象給年輕人、批評議員質詢，讓年輕人仇視議會，近期網路也出現獵殺議員、媒體言論，網路散播不要將票投給那些「柯黑」議員；柯另一方面又強化受年輕人喜愛，這會變質成民粹宣傳，柯恐變成「時代民粹的出口」。

柯文哲則回應，想過民主跟民粹間的問題，前總統李登輝在台灣民主最大的改變，就是讓台灣走上一條沒有辦法回頭的民主之路，但現在還是看到很多民粹，他後來發現沒辦法改變這個現象，因為台灣不可能走回新加坡前總理李光耀、台灣前總統蔣經國的「亞洲價值民主」，只能咬緊牙根往前走。