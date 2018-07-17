〈台北都會〉板橋府中青年社宅 72戶8月招租

2018-07-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕板橋是新北市首善之區，市府在板橋區公所對面興建「只租不售」的青年社會住宅，共七十二戶，目前工程完工，預計八月招租，內部設施有床架、冷氣、衣櫃、熱水器等，一應俱全，民眾只要「一卡皮箱」即可入住，堪稱「豪華級」社宅。

首善之區 租金預估較貴

不過，因地點鄰近府中商圈與捷運站，生活機能便利，市府請估價師調查周邊租屋行情，一般戶打八折，弱勢打六四折，租金預估比其他地區來得貴。

城鄉發展局住宅發展科長鄭健志表示，府中社會住宅前身是市府首長宿舍，有段時間閒置當倉庫，二○一五年改建社會住宅，基地面積九二六平方公尺，興建地上九層、地下一層建築物，共規劃七十二戶，工程已完工，預計月底取得使用執照。

一樓店面 將做長照據點

鄭健志說明，其中二十四戶為雙人房型，室內約十三．五坪，四十八戶為單人房型，室內約九．三坪，每戶皆附簡易家具，全區規劃一個無障礙汽車格及七十三個機車格，未來一樓店面將做為長照巷弄站。

年滿20歲 有條件申請入住

新北市社會住宅的申請資格為年滿二十歲國民，而且設籍、就學或就業於新北市，申請人以及其配偶或戶籍內的直系親屬，在新北市、台北市、基隆市或桃園市無自有住宅，家庭年所得未超過新台幣一一一萬元，且平均每人每月所得未超過四萬四九四○元。