〈台北都會〉社宅再推3000戶 新北：今年陸續發包

2018-07-17

最快2022年 全市將達上萬戶

〔記者賴筱桐／新北報導〕房價居高不下，年輕人大嘆買不起房，新北市政府二○一一年起興辦社會住宅，目標今年底完工五六一九戶，二○一九年逾七千戶。市府活化國有地與市有地，今年再規劃三千戶，累計最快至二○二二年，全市社會住宅將超過一萬戶。不過，民代質疑，市長朱立倫今年底就要卸任，計畫是否能落實執行，仍是未知數。

城鄉局企劃建築科長黃永盛表示，新增的三千戶社宅皆已編列預算，先期規劃作業今年陸續發包，例如土城員和段今年統包工程發包，最快明年初動工，中和安邦段將分四年執行。他強調，政策是延續性的，不論朱立倫卸任與否，社會住宅都會持續興建。

城鄉發展局住宅發展科科長鄭健志指出，新北市以多元模式提高社會住宅存量，包括BOT、自行興建、公有眷舍改建、容積獎勵回饋與都市計畫變更回饋等，取得所需土地或建物，至去年底完工二一三九戶，今年底將達五六一九戶，至明年底累計超過七千戶，數量居全國之冠。

鄭健志表示，除朱立倫任內規劃七千戶外，市府取得無償撥用的國有地及工業區變更回饋的市有地，逐年編列預算興建社會住宅，包括中和安邦段、土城員和段、三峽國光二期、新店民安段等地，總計三一四三戶，最快二○二二年至二○二四年完工。

市長將卸任 民代質疑「芭樂票」

市議員陳世榮質疑，中央補助三峽國光段社宅用地近十億元，共規劃一○七○至一千五百戶，市府第一期僅開發二四一戶，中央美意新北執行不力；此外，市府最初規劃的社宅例如新莊立德段胎死腹中，板橋府中段延宕至今年完工，朱立倫任內規劃案子都無法達成，卸任前再開出三千戶支票，能否如期兌現，變數很大。

市議員李倩萍指出，朱立倫上任至今，中央補助新北市興建社會住宅經費超過二十一億元，但新北社會住宅仍不敷需求；另外，根據內政部不動產資訊平台的社會住宅規劃進度，台北市規劃一萬九九六三戶，桃園市一萬二四四四戶，新北人口是鄰近縣市的一．五倍，才規劃一萬二三七戶，目前僅完工兩千餘戶，放羊市長畫大餅，如何取信市民。