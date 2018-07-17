〈北部〉18位高階警官異動 林漢堂出任副局長

2018-07-17

矯正署15位高階主管調動

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市府警察局多名高階警官異動，市長鄭文燦昨主持聯合交接典禮時，期許警方能成為穩定社會的正義力量；矯正署十五位高階主管及矯正機關首長也有異動，昨由新任法務部長蔡清祥主持交接暨宣誓就職典禮，他提醒所屬，未來對於外界的疑慮、假新聞，要即時反應、發布澄清。

周輝煌接任矯正署副署長

蔡清祥宣布周輝煌接任矯正署副署長、葉貞伶接任主任秘書、蔡永生出任桃園女子監獄典獄長、劉嘉勝接任桃園少年輔育院院長等職務異動。他表示，矯正署的各項政策最終目的，是要讓收容人能順利回到社會、成為良民，若相關措施讓人民有疑慮、誤解，一定要主動說明，「唯有正面地迎向改革，才會讓人民相信矯正體系是值得信賴的」。

桃園市警局有十八位高階警官異動，其中三線二星包括新任副局長林漢堂、主任秘書魏慶賢、督察長許錫榮；十五名新任三線一星高階警官中，由鄭文燦主持布達者六人，包括平鎮警分局長黃炳訓、八德警分局長楊台興、蘆竹警分局長李建民，以及交通警察大隊大隊長陳世寶、保安警察大隊大隊長鍾孝平、刑事警察大隊大隊長邱紹洲。

另九人分別是警察局新任行政科科長黃益三、防治科科長王鉉仁、犯罪預防科科長洪志朋、保安科科長楊啟賢、秘書室主任張仁傑、法制室主任溫淑盈，以及警察局督察張金來、謝建國、詹忠。