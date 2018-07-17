〈北部〉回收物換加值金 5個月發出113萬元

2018-07-17

指定地點可加值桃樂卡

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為推動垃圾減量，市府環境保護局去年五月推出民眾拿資源回收物到「桃樂資收站」等環保局指定地點，就可兌換桃樂卡（桃園市民卡）加值金措施，以此取代贈送民生用品，這項政策獲市民熱烈回響，去年推出後，至年底送出的加值金約一三一萬元，今年前五月更已兌換加值金約一一三萬元。

資源回收率成長逾11％

環保局指出，桃園市的資源回收率於二○一四年升格前為四十三．○三％，至去年底已達五十四．八五％，成長逾十一個百分點。

環保局環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，過去鼓勵民眾回收採取以物易物，以回收品點數換取生活用品；去年改推桃樂卡儲值及點數兌換用品，受到市民歡迎，去年從五月至年底加值金兌換了約一三一萬元，今年前五月更已兌換加值金約一一三萬元。

羅文林指出，一公斤的廢玻璃容器可加值兩元或○．二點到桃樂卡，三罐廢農藥容器可加值九元或一點，換得的加值金可用於乘坐大眾交通工具或在便利商店消費，點數仍可換取民生用品；資源回收物可於全市各區中隊兌換，去年也配合行政院環保署推行「村里資收站」政策，設置了七十三個「桃樂資收站」，更加便民。

今年增50處桃樂資收站

羅文林說，八德區大千里去年回收物兌換量達四萬一千餘公斤、為全市之最，其次是大園區橫峰里的三萬七千餘公斤，以及大園區圳頭里三萬四千餘公斤。「桃樂資收站」今年增加五十處，各站活動時間及兌換加值金時段可上環保局官網查詢。