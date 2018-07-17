〈北部〉觀音菩薩文化節 明晚來補半年運喔

2018-07-17

壽山巖觀音寺明起系列活動

〔記者周敏鴻／龜山報導〕龜山區壽山巖觀音寺將於十八日至八月四日間，舉辦「觀音菩薩文化節」系列活動，內容包括閩南文化節、全國舞龍公開賽、觀音之夜晚會，還有揹菩薩祈福、補半年運等，希望將菩薩的慈悲散播到社會每一個角落。

壽山巖觀音寺有近三百年歷史，是地方信仰中心，董事長林明騰說，壽山巖觀音寺從二○一六年起舉辦觀音菩薩文化節系列活動，除了傳統的誦經祈福法會祈求風調雨順、國泰民安，也舉辦多元活動，希望能吸引更多年輕人認識觀音菩薩的信仰文化。

結合閩南文化節打頭陣

第三屆觀音菩薩文化節十八日起跑，當晚結合市府文化局的閩南文化節，由桃園聖敬會、嚴詠能與打狗亂歌團、電音瘋神榜、阿猴掌中班等接力演出；晚間九點起供應平安湯圓，十點半開始「開天門，補半年運」祈福法會，讓信眾祈祝闔家平安順心。

21日全國舞龍賽 10勁旅較量

重頭戲「全國舞龍公開賽」廿一日登場，有來自全國各地的十支舞龍隊伍參賽，包括拿下許多獎項的台南市立南寧高中龍吟戰鼓隊，精采可期。林明騰說，壽山巖觀音寺主祀南海普陀山的「毗廬觀音」，因有獨特的騎龍觀音像，早年信眾們組成舞龍隊，逐漸演變成壽山巖觀音寺獨有的「迎龍燈」儀式。

他說，「迎龍燈」寓意吉祥，「龍燈」諧音五穀豐登的「榮登」，而「燈」的閩南語發音同「丁」，象徵添丁，但已中斷多年；壽山巖觀音寺近年透過全國舞龍公開賽，並製作「龍燈」，讓傳統延續下去。

29日開放信眾揹菩薩祈福

廿七、廿八日為菩薩出巡遶境祈福，廿九日上午，信眾將恭迎菩薩回娘家、下午開放信眾登記「與佛結緣」揹菩薩祈福。卅日、卅一日舉辦觀音菩薩成道紀念法會，卅日晚間還有觀音之夜晚會及觀音菩薩成道紀念日祝壽大典等，多元豐富。

活動到8月4日繪畫賽頒獎

而「童畫古蹟‧百年之美」親子繪畫比賽於八月四日下午頒獎，將送出總價值逾四十萬元的獎品。相關活動可電洽：329-5616。