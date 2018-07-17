〈北部〉宜市糧倉難消化濕穀 30農拉布條抗議

2018-07-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕今年濕穀價格下跌，宜蘭許多農民把濕穀運往價格相對穩定的宜蘭市農會振興倉庫販賣烘乾，但農會無法及時消化大量湧進稻穀，排隊農民排出火氣，昨到振興倉庫抗議，批市農會拖延時間，拒收稻穀。市農會強調，全因糧倉空間有限，絕非拒收。

農委會今年提出「對地綠色環境給付計畫」，過去申報「公糧保價收購」的農民，多了「稻作直接給付」選擇，可隨時改變主意看要參加公糧收購，或領取給付後自售，若自行出售，每公頃有一萬三千五百元補助。

這項給付實施後，打破原本濕稻分級收購制度，讓農民們急著搶收，濕稻短時間內全部湧入市場，民間烘稻場的收購價格下跌，原本每台斤有九‧三元以上，現在跌到剩下八‧三元。

指控農會故意拖延 拒收濕稻

宜蘭今年氣候穩定，稻米大豐收，農會收購的保價公糧，每台斤仍維持九‧三元，農民遂將餘糧送往價格較好的農會，造成振興倉庫無法處理大量湧入的稻榖，農民只能在倉庫外排隊等待排到跳腳。

振興倉庫附近三十名宜蘭市黎明里農民，直指收成後載到振興倉庫排隊時間太長，指控農會故意拖延時間拒收濕穀，昨到振興倉庫拉白布條抗議，高喊「農民做一年，農會卻用拒收兩字讓我們賠到光」、「農會無情顧利益、不顧農民很不該」等口號。

農民林錫欽說，拒收稻穀不是今年才發生，以前也發生過，農民辛苦大半年後歡喜收割，想不到遇上此事，要求市農會拿出解決問題的誠意，好好照顧農民。

絕未拒收 總幹事請農民耐心排隊

「絕對沒有拒收！」宜蘭市農會總幹事謝立賢回應，農會有計畫收購、輔導收購及餘糧收購，只要能夠應付，農會一定會收，由於振興倉庫儲藏室有限，向農委會申請補助增加空間被打回票，請農民耐心排隊，如果有足夠儲藏空間，一定會收購。