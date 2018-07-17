〈北部〉搶救古宅 盼中央設信託助協議價購

2018-07-17

記者鄭名翔／專題報導

苗栗縣後龍鎮近百年歷史的老議長陳愷悌古宅、頭份市的陳氏家祠雖為暫定古蹟，但皆於一個月內遭業主陸續拆除，具古蹟潛力的建物淪斷垣殘瓦。歷史文化不敵土地利益，「暫定古蹟」反倒成為一道催命符，加速老建物遭拆命運；苗栗縣政府文化觀光局認為，若透過中央成立信託，協助地方政府進行協議價購，也許能為更多古蹟留下一線生機。

文化部：正研議協助價購或補償

行政院文化部文化資產局則回應，目前部內正研議成立第三方行政法人，藉由政府及民間募款，使資金得以挹注提高文資保存的補償價值，或可協助地方政府進行協議價購，但此方案仍在草擬階段，未確定何時實施。

苗暫定古蹟老宅 屢遭業主拆除

陳愷悌古厝建於日治時期，採用台灣少見的階梯式巴洛克建築，位於鄰近後龍火車站黃金地段，房仲業者粗估價值約逾兩億元；具七十幾年歷史的陳氏家祠為苗北地區少數保留完整的三合院，今年更被行政院客家委員會列為「崖線保存計畫」的觀光亮點之一，但均已遭拆除。

凸顯歷史文化 不敵土地利益

文觀局文化資產科長郭靜芳表示，這兩起案例凸顯民眾對文資法的認知不足，「被列為文化資產的建物所有權仍不變，也可買賣。」過去桃園市政府曾以協議價購方式買下楊梅道東堂，成為搶救古宅成功案例，但各地方政府財政狀況不一，協議價購搶救古宅無法一體適用。

郭靜芳認為，積極作法可由中央成立信託機制，協助各地方政府進行協議價購；另可透過第三方仲介機構代替公部門與業主直接商談，「避免公務員直接面對業主，會使對方心生抗拒，解讀為公權力施壓。」