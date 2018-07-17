〈北部〉國定古蹟進士第閒置33年 9月啟動修復

2018-07-17

私人所有 文化部補助5388萬元

〔記者洪美秀／竹市報導〕閒置長達卅三年的新竹市國定古蹟開台進士鄭用錫宅第「進士第」，終於在所有權人同意及文化部核定五千三百八十八萬元後，預定九月啟動修繕工程，二○二○年底完工。

竹市首宗私有國定古蹟 獲政府補助修繕

這是新竹市第一個獲政府補助修繕的私有「國定古蹟」，堪稱古蹟保存重要里程碑。

一九八五年由內政部公告為二級古蹟即國定古蹟的「進士第」，因屬私有古蹟，公部門遲遲無法進入進行相關調查研究，直到二○○九年，市府才委託中國科技大學進行調查研究暨修復再利用計畫，二○一○年完成。

由於「進士第」多處毀損，二○一一年，市府以鋼棚架支撐並進行蟲蟻防治。

但所有權人對「進士第」修繕工程與土地移轉、容積移轉和拆遷補償費有意見，盼容積移轉完成才同意修繕，讓公部門對「進士第」內部無法進一步調查及測繪，修繕工程難以啟動。

讓180歲古宅 2020年底再現風華

文化局文資科長林曉華說，經與鄭氏宗族關係人溝通、協調，在暫不處理「進士第」第三進後，終於讓修繕工程露出曙光，今年六月文化部審議通過並核定修復經費五千三百八十八萬元，預計九月開工，二○二○年底完工，期盼修復完成後，讓一百八十歲的古蹟風華再現。

林曉華說，鄭用錫是當年台灣籍考生殿試金榜登科第一人，有「開台進士」之稱。他曾倡議修築石城、協助調停分類械鬥、擔任明志書院山長等，展現儒人關懷本土風範。

鄭用錫居住的宅第「進士第」，建於清道光十八年（西元一八三八年），建築樣式有「四點金」特徵，也就是第一、二進左右皆帶房。以磚、石、木為建築材料，精緻細膩，但隨著年代已久，腐朽毀損情況嚴重。