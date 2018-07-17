〈北部〉原民文創中心 原民台確定進駐

2018-07-17

鄭文燦︰賴揆明確告知 共用大樓

〔記者陳昀／桃園報導〕市府爭取到原住民族委員會二億元補助，將在機場捷運A17領航站旁、航空城願景館的四．二公頃土地上設置國家級原住民族文創中心，另向文化部爭取同地設置桃園流行音樂劇場，統稱「原住民族文創園區」。市長鄭文燦昨在市議會答詢時表示，原住民族電視台將進駐原民文創中心共用大樓，大樓明年動工，整個園區五年內會完成。

平地原住民議員楊進福、林志強及山地原住民議員蘇志強昨質詢指出，市府曾爭取在青埔設置國家級原住民博物館未果，後來爭取到二億元預算設置國家級原住民族文創中心，文創中心具典藏、展覽、商品銷售、育成中心等功能，希望市府公開相關進度。

大樓明年動工 園區在五年內完成

鄭文燦說，行政院長賴清德已明確告知，原民台董事會決議將原住民族電視台遷到機捷A17站旁作為永久台址，因原民會補助二億元設置原民文創中心，市府將與原民台共同興建文創中心大樓，五層樓建物的一、二樓作為原民文創中心，三樓以上歸原民台使用，該處距桃園國際機場僅十分鐘車程，將成為「台灣原住民櫥窗」。

文化局長邱莊秀美也說，桃園流行音樂劇場將設置能容納二千五百人的室內演唱會空間，還有可容納一萬二千人的戶外演唱會空間，另規劃展覽、數位影音典藏等空間，可記錄台灣流行音樂的發展歷程，如桃園在地的音樂人鄧雨賢、鳳飛飛等人，以及現代的周杰倫、蔡依林等，已向文化部爭取四億元經費，還待核定。

市府新建工程處長陳智仁表示，原住民族文創園區配合「桃園流行音樂劇場」將以統包方式規劃，規劃案已上網招標，年底會完成全區規劃，並先確定、設立戶外演唱會空間，後續工程可陸續於三到五年內完成。

  • 市府規劃在航空城願景館打造國家級原民文創中心與桃園流行音樂劇場。（資料照，記者陳昀攝）

    市府規劃在航空城願景館打造國家級原民文創中心與桃園流行音樂劇場。（資料照，記者陳昀攝）