〈北部〉原民文創中心 原民台確定進駐

2018-07-17

鄭文燦︰賴揆明確告知 共用大樓

〔記者陳昀／桃園報導〕市府爭取到原住民族委員會二億元補助，將在機場捷運A17領航站旁、航空城願景館的四．二公頃土地上設置國家級原住民族文創中心，另向文化部爭取同地設置桃園流行音樂劇場，統稱「原住民族文創園區」。市長鄭文燦昨在市議會答詢時表示，原住民族電視台將進駐原民文創中心共用大樓，大樓明年動工，整個園區五年內會完成。

平地原住民議員楊進福、林志強及山地原住民議員蘇志強昨質詢指出，市府曾爭取在青埔設置國家級原住民博物館未果，後來爭取到二億元預算設置國家級原住民族文創中心，文創中心具典藏、展覽、商品銷售、育成中心等功能，希望市府公開相關進度。

大樓明年動工 園區在五年內完成

鄭文燦說，行政院長賴清德已明確告知，原民台董事會決議將原住民族電視台遷到機捷A17站旁作為永久台址，因原民會補助二億元設置原民文創中心，市府將與原民台共同興建文創中心大樓，五層樓建物的一、二樓作為原民文創中心，三樓以上歸原民台使用，該處距桃園國際機場僅十分鐘車程，將成為「台灣原住民櫥窗」。

文化局長邱莊秀美也說，桃園流行音樂劇場將設置能容納二千五百人的室內演唱會空間，還有可容納一萬二千人的戶外演唱會空間，另規劃展覽、數位影音典藏等空間，可記錄台灣流行音樂的發展歷程，如桃園在地的音樂人鄧雨賢、鳳飛飛等人，以及現代的周杰倫、蔡依林等，已向文化部爭取四億元經費，還待核定。

市府新建工程處長陳智仁表示，原住民族文創園區配合「桃園流行音樂劇場」將以統包方式規劃，規劃案已上網招標，年底會完成全區規劃，並先確定、設立戶外演唱會空間，後續工程可陸續於三到五年內完成。