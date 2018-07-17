〈中部〉林佳龍：國民黨瀕臨崩盤 盧秀燕諷「夜半喊聲壯膽」

2018-07-17

〔記者黃鐘山／台中報導〕選戰方酣，台中市長選舉民調陸續出爐，市長林佳龍和國民黨提名人盧秀燕互有領先，但林佳龍昨接受電視節目專訪時表示，真正了解台中選舉的人知道，她們其實瀕臨崩盤，國民黨根本不看好盧秀燕；盧陣營則反諷「夜半喊聲壯膽」。

民調戰成為年底選戰新攻防，盧秀燕曾數次自行發布民調結果，支持度甚至領先民進黨的林佳龍，盧選情看似大好；林佳龍則老神在在，一概回應「選情持續穩定領先，有信心連任」，並強調政績最重要，台中各方面的進步都看得見。

林佳龍接受電視專訪時，針對近期有份盧秀燕領先的民調指出，「真正了解台中選舉的人知道，她們其實瀕臨崩盤；也就是說，如果沒有這個民調，把她凝聚，她們根本不看好盧秀燕！」

林直言盧沒有好政策來打選戰，他舉例說明，盧提出恢復六十五歲以上長輩的健保補助，但若不排富，預算都拿去付保費，其他事情都不用做了；現在把省下來的錢拿去補助長青班、共餐等措施，能嘉惠更多民眾。

林佳龍強調，台中選民很理性，距離選舉還有四個多月，藍綠會漸漸歸隊，決勝關鍵就是中間選民的選擇，自信以現任市長政績、深耕基層，「你有做事，大家還是會支持你」。

盧陣營批評，林佳龍講的話只是在「夜半喊聲壯膽」，諸多民調都顯示台中市的民意已逐漸不支持林，反而是盧的支持度上升，這是不變的趨勢，林只是握有龐大行政資源，看好度相對較高。

盧陣營指出，林佳龍的政策能用「荒謬」來形容，刪掉老人健保補助號稱排富，卻每年都花好幾億舉辦曇花一現的活動，違背市府政策延續性和信用，林該做的不做，不該刪的反而刪，就是所謂的「有做事」，浪費人民納稅錢。