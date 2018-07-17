〈中部〉竹聯幫豹堂分會設賭局 霸佔超商逼債

2018-07-17

〔記者張瑞楨／台中報導〕真墮落！市警局刑警大隊執行青春專案，逮捕竹聯幫豹堂台中分會的陳姓分會長與手下共十四人；令警方搖頭的是，堂堂黑道大哥竟設賭局向高中生與年輕的超商店員勒索，再模仿香港「古惑仔」系列電影，派遣廿多名小弟盤據超商「霸店」逼債。網友諷刺地說，再繼續沉淪，可能會向幼兒園學童勒索五元、十元。

市警局刑警大隊偵七隊於本月十日，拘捕陳嫌（卅七歲）為首的竹聯幫豹堂台中分會成員，陳嫌承認自己是江湖傳說的竹聯幫「豹堂阿峯」。這群自稱是黑道的幫派份子，竟墮落到勒索高中生，吳姓高中一年級學生被慫恿玩「四支刀」的撲克牌賭局，剛開始每次賭資約兩百元，他們先讓高中生贏數千元，再宣稱「莊家上訴」、逐漸提高賭資，一直賭到每局五千元，才讓高中生「由紅翻黑」，二至三小時內，從小贏數千元，演變成賭輸十四萬元，之後逼簽四十二萬元本票，持本票登門要債，父母親立即支付十七萬元「花錢消災」。

廿歲的賴姓超商店員則賭輸十六萬元，同樣簽下四十二萬元本票，陳嫌教唆廿多名小弟，今年二月十九日模仿香港「古惑仔」電影的「霸店」情節，盤據超商驅趕客人，讓超商無法營業，賴男與超商只好籌措兩萬四千元交給對方。警方沒有掌握詐賭證據，這群惡徒不否認討債，但否認使用暴力，被依恐嚇取財、組織犯罪條例偵辦移送地檢署。