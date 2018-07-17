〈中部〉沙鹿陸橋橋下涵洞 車禍不斷暫封閉

2018-07-17

市府研議改善後 再開放通行

〔記者歐素美／台中報導〕沙鹿陸橋十三日才全線開放通車，機車道因跳動不夠舒適，備受機車族詬病，橋下南北向涵洞接連發生車禍。公路總局昨邀集市府交通局等會勘，決議機車道上下坡將改為柏油路面，中間的混凝土路面則略微磨平；南北向的涵洞將暫時封閉，待市府研議設置紅綠燈等改善後，再開放通行。

沙鹿陸橋歷經三年改建，十三日才開放全線通車，但機車道採用混凝土路面，表面防滑處理，結果引來機車族不滿，質疑機車行經該路面跳動，宛如碰碰車。

此外，方便機車族往來三條圳一街與三條圳二街的陸橋下方南北向涵洞，通車後更是車禍頻仍，許多機車駛出涵洞後，即與東西向的機車擦撞，險象環生。市議員參選人陳廷秀痛批公路總局「潦草設計，強行通行，不顧用路人生命安全」，並率眾前往抗議，要求改善。

機車道18日封路 上下坡段改鋪柏油

公路總局台中工務段昨邀集建設局及交通局等會勘，商討如何改善，市議員尤碧鈴及顏莉敏皆到場關心。經討論後，決議沙鹿陸橋的機車道上下坡路段將改鋪柏油路面，中間部分礙於高度，無法鋪設柏油路面，以免日後維護困難，將把現有混凝土路面略微磨平，改善跳動的情況。公路總局預定十八日封路施工。

至於涵洞的問題，公路總局台中工務段段長郭純鑑表示，有沙鹿陸橋就有南北向涵洞，以方便機車族往來三條圳一街與三條圳二街或匯入機車道，改建後的涵洞更寬更好，涵洞前也設有反射鏡，車禍主因機車族逆向或未遵守交通號誌等所致。