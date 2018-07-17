〈中部〉10處城市入口迎花博 景觀大改造

2018-07-17

10處工程全部完工

〔記者張菁雅／台中報導〕迎接台中花博，建設局挑選花博展區外四處亮點及六處道路節點，進行景觀改善，包括后里火車站植栽綠牆、后里交流道槽化島種出同心圓、清泉崗機場旁綠地植栽排鳳尾等，已全部完工，為花博營造迎賓氛圍。

展現花園城市理念

建設局在今年農曆年前啟動「花園城市運動計畫—城市入口景觀改造工程」，以花博展區為核心，工程遍布后里區、豐原區、神岡區、外埔區及西屯區，共選擇四處關鍵亮點及六處道路節點進行景觀改善，並結合當地特色進行景觀設計。

十處地點分別為后里火車站、清泉崗機場、大雅交流道、國道四號三豐路匝道口橋下空間、后科路一段、后里交流道、外埔展區的縣道一三二線、豐原火車站、豐原大道七段及神岡豐原交流道。

建設局長黃玉霖表示，此次完成的十處入口景觀改善，以串聯花博為主，為展現花園城市理念，要求施工團隊慎選優良苗木，落實工程品質管控，以及加強完工後的維護管理，力求呈現優質的城市入口景觀。

后里車站月台 設植栽牆

其中，后里火車站利用兩座月台，大面積植栽綠牆呈現花博亮點，未來每三個月更換一次視覺主題，包含在地產業薩克斯風、百合意象及后里馬場等特色。

后里交流道將植栽種成同心圓圖樣，採用宮粉仙丹、馬纓丹及金露花等蜜源植栽吸引昆蟲，以達生態效益。大雅交流道則利用既有槽化島，種植大量藍星花、矮仙丹、日日春、紫花馬纓丹、朱蕉、金露花等多年生灌木，利用植栽花色進行大小圓心弧線的搭配，效果廣受市民好評。