〈中部〉申請機車考照 準時到搶不到

2018-07-17

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉公所於暑期舉辦下鄉考照（機車），原本預計提供一八○位考照名額，沒想到在十二日報名首日，不少人提早兩小時到場排隊報名，而準時到場民眾反而晚了一步，無法報名，憤而跟公所人員起爭執。社頭鄉公所表示，先排先贏，只能告知民眾，下次請早。

彰化監理站為了方便民眾就近考照，暑假期間與多處鄉鎮合作下鄉考照，社頭鄉提供一三○名本鄉民眾與五十名外鄉民眾報名，公所也公告十二日九點開放外鄉民眾報名，報名首日有許多民眾八點開門前就到場排隊，公所趕緊發放號碼牌因應，不到九點就發放完畢。

但有民眾九點後才到公所報名，得知考照名額已滿，認為自己準時抵達卻無法報名感到不滿，在公所大廳與公所人員大聲理論，更質疑公所為何八點就開始發牌，明顯違反流程。

社頭鄉公所主任秘書詹沛表示，暑假是機車考照旺季，不少大學新鮮人都會爭先報名，由於鄰近田尾、永靖、田中鄉鎮無下鄉考照服務，特別提供五十位名額，去年開放時間一到沒多久就秒殺，今年有不少民眾乾脆提早六、七點就來排隊，報名時間未到就額滿。

詹沛說，提早排隊並無違反報名流程，就像購買限量商品，本來就是先排先贏，無法限制民眾不能排隊，有民眾要求增加報名人數，但考照當天，筆試、路考都需控管時間，無法臨時增加，只能勸說他們報名八月十六日梯次，並請提早來排隊。