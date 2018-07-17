〈中部〉少年安置機構性侵案 監院彈劾8人

2018-07-17

3少保官自行結案 監委痛批

〔記者呂伊萱、陳鳳麗、張協昇／綜合報導〕南投縣某少年安置機構去年爆發集體性侵案，監察院昨全票通過彈劾案，認為五名南投縣政府官員怠忽職守及三名地方法院少年保護官隱匿事實，均有重大違失，依法彈劾八人。出身法官的監委林雅鋒痛心地說，受害少年向少保官呼救，少保官不但「漏接」，甚至自行結案。林雅鋒與共同提案的監委王美玉表示，將繼續追究此案背後的系統性缺失。

監委王美玉說，該安置機構有多項重大缺失，包括發生性侵害事件卻未通報、標準規定收容十九人卻違法超收上百院生、將超收個案收容在未經核可場所、違法受託兼辦更生保護會兒童學苑、涉嫌不當管教及虐待等。但南投縣府社會及勞動處處長林俊梧、前處長林榮森、副處長賴瓊美、科長王基祥與辦事員劉佳萍等五名官員卻未善盡督導職責，明顯行政怠惰，使少年身心陷入危險情境。

另，台中地院少保官沐士芬、南投地院少保官林芝君與屏東地院前少保官朱銀雪等人，知悉所輔導個案在安置機構內發生性侵害事件，卻未依法通報，隱匿性侵事實，也有重大違失。

指未接獲通報 投縣府無奈

對此，南投縣政府表示，當時法院辦理機構內少年交付安置、離院、安置費用核撥及輔導等業務，均未知會縣府，縣府難以掌握實際安置人數，且機構內兒少性行為事件，屬極私密案件，有賴當事人、機構內工作人員及法院少年保護官通報，但相關人員均未依規通報，致縣府難以啟動輔導及調查機制，尤其該案是縣府主動發現後，通報縣警察局配合檢察官調查，並督促機構改善，被認為怠忽職守，遭彈劾人員都感到無奈。

目前擔任南投縣文化局長的林榮森則說，他擔任處長期間，安置機構的訪視紀錄，都沒送到他這邊，監察院若要連坐處分，要主管負責，就不應對第一線社工人員出手那麼重，以免打擊基層士氣，當時監委約詢時，他都有充分說明，監委也表示認同，不知為何最後仍被彈劾，令他無法接受。

至於南投地院少年保護官林芝君遭監委彈劾，地院十分低調，僅表示，尊重監察院的彈劾，至於該案過程地院則不便表示意見。