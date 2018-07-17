〈中部〉深度慢遊日月潭 散客平價體驗包船

2018-07-17

〔記者劉濱銓／南投報導〕誰說日月潭遊湖很無聊？船票只能削價打流血戰？近來日月潭船票最低三百元新制上路，卻仍管不住違法小蜜蜂兜售低價票，但也有業者跳脫低價紅海，以藍海策略改良包船型態，將散客團經營得像客製團，除詳細導覽，還有下午茶，甚至遊湖至外界少去的「月潭」，欣賞水力發電取水口等，甫推出頗受好評。

2小時450元 比門檻價略高

業者黃湘庭表示，新型態經營融合包船的精緻化，並兼容一般遊船價格，雖四百五十元的價格比門檻價略高，但全程二小時，遊客能體驗到更多，除能搭電動船到水社、玄光寺、伊達邵商圈等站點，詳盡介紹涵碧半島、老蔣總統碉堡、水社壩等，甚至前往一般遊船少去的月潭。

由於一般交通船趕船趟，並不會特別到月潭停留，而該處水域船隻少，湖面平靜，遊客能優閒品嘗下午茶，欣賞湖光山色與二座發電取水設施，之後再到拉魯島一探白鹿與邵族歷史，盼以慢活、精緻方式，讓遊客認識不一樣的日月潭。

週休二日採預約制 來喝下午茶

黃也說，國外如香港、澳洲，相當流行包船旅遊，日月潭有別於海域，不會有黏膩的海風，相當適合全家大小體驗，為讓更多人能以平實價格體驗包船，才從本月起推出週末限定的散客預約遊湖，目前遊客評價都不錯，盼能營造新的遊湖體驗。

日月潭風景區管理處表示，近年積極推廣安靜低污染的電動船，帶給遊客更佳的遊湖體驗，也能減少噪音、廢氣，遊湖內容上，也輔導推出下午茶餐船，遊客賞景之餘，也能體驗在地紅茶、糕點，樂見業者投入響應，並營造出特色。

日月潭遊艇公會則說，此項散客下午茶遊湖行程，是潭區首創，由於以前只有包船有這樣的服務，未來將研議與船隊合作，推出定期航班，讓更多人有機會體驗客製化遊湖服務。