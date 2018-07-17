〈中部〉蘭潭建置太陽能？ 涂醒哲：未同意

2018-07-17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕台灣電力公司與台灣自來水公司合作規劃在嘉義市蘭潭水庫設置水域型太陽光電發電系統，市府二月以相關單位沒事先協商拒絕，但坊間傳出是市長涂醒哲加蓋設太陽能面板的謠言，涂昨澄清之前與台電等單位開會，是為了解其計畫並要求提出不會污染水源等數據，沒有同意，不料被選舉操作、惡意扭曲，涂強調，沒民意支持絕不會同意此案，「對手要造勢，應找台電，不是找他。」

台電：地方有疑慮已暫停

台電再生能源處副處長李文彬表示，此案源自台水提出利用水域空間設置太陽光電構想，由台電規劃及現勘蘭潭，因地方有疑慮已暫停，之後將加強說明、溝通；台水第五區管理處副處長何承嶧則說，諸如設置蘭潭音樂噴泉都定期檢測水質，符合環保署飲用水標準，才會供水給民眾，「水質檢測符合標準是不變原則。」

抗議民眾昨喊「拒喝毒水」、「保護蘭潭」等口號，擔心太陽能面板污染水源、危害蘭潭景觀，無黨籍市長參選人、市議會議長蕭淑麗質疑「要民眾喝毒水嗎」？堅持反對立場，還說議員曾質詢涂醒哲關於蘭潭設太陽能面板案，涂醒哲當時回應是綠能趨勢、政府政策要大力支持等，如今涂醒哲卻又反指她「抹黑」，她要「強烈抗議」。

國民黨市長參選人黃敏惠發則透過幕僚發表意見，認為這本來就不該同意，「如要等民意，市長乾脆下台。」

涂醒哲表示，市府二月接獲台電行文時就沒同意，即使太陽能發電是好事，但只要會污染水源、破壞自然景觀、沒有取得民意支持，市府不會同意，卻被栽贓給他及市府。

「選舉不用選到這個程度。」民進黨市議員王美惠認為，涂市府沒答應的事，不能算在他身上。

曾經反對台電嘉東變動所的地方聞人黃朝雲也在臉書貼文，強調「台電有沒有想在蘭潭蓋太陽能？有。市府有沒有同意？根本沒有」，是以「所謂動工，根本是造謠」。