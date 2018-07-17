〈中部〉住宅租金補貼 雲縣今年600戶受惠

2018-07-17

自籌經費 加碼補助90戶

〔記者林國賢／雲林報導〕今年度住宅租金補貼七月廿三日起開放申請，為解決僧多粥少問題，雲林縣府自籌經費加碼補助九十戶，加上內政部補助五百一十戶，全縣將有六百戶受惠，每戶每月最高補助三千元，弱勢家庭將優先獲得補貼，另今年度申請，免附卅九元雙掛號郵資。

下週起申辦 弱勢戶優先

縣府建設處長蘇孔志表示，縣府資源有限，若申請戶數超過六百戶，將依申請民眾家庭年所得高低採評點制度決定順序，另內政部營建署因應少子化對策，今年起針對新婚或懷胎者將增加評點分數，以提高獲得補貼機會，例如申請日前兩年內結婚登記的新婚家庭，可加兩分，胎兒計入家庭成員，育有三名以上未成年子女家庭，第三人起每人加三分等。

蘇孔志指出，內政部為鼓勵屋主出租房屋給符合租金補貼申請資格者，屋主可享有房屋稅適用自用住宅稅率一．二％，還有每月租金收入最高一萬元的免稅優惠。

39元雙掛號郵資 也免附

蘇孔志說，縣府除自籌經費增加租金補助至九十戶，為減輕縣民負擔，並向中央爭取經費補貼郵資，所以申請民眾免附三十九元雙掛號郵資。

蘇孔志指出，申請租金補貼者，需具中華民國國民，年齡滿廿歲以上並符合家庭組成條件之一，家庭成員無自有住宅，家庭成員之家庭年所得低於四十五萬元或每人每月平均所得低於一萬七一七二元（符合其中一項即可），家庭成員財產應低於每人每年動產限額十一萬二五○○元，不動產限額四百八十萬元。

另有自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼，民眾可向建設處使用管理及國宅科詢問，或上內政部營建署網站查詢。