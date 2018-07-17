〈中部〉《追減預算6.2億》藍批預算浮編 市府：配合中央變動

2018-07-17

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府辦理今年度追減預算六．二億多元，市議會國民黨團昨天批評，市府濫編預算卻無力執行，連廳舍搬遷案都五次流標，顯見當初未審慎籌劃；市府回應，大都配合中央預算變動適時調整，廳舍搬遷則欲利用既有廳舍優先進駐，才提出追減。

國民黨團昨召開記者會表示，近日審議二○一八年度追加減預算，發現市府將捷運建設經費一．五億、污水下水道建設計畫一億、父母未就業家庭育兒津貼三千萬、交通、都發、環保三局租賃費一．二億等多項重要市政項目辦理追減，總額達六．二億元。

藍：多項追減攸關民生 無法同意

藍營批評，二月底才表決通過的年度預算，短短四個多月就又急著追減，顯見市府濫編預算卻無力執行，其中三局的搬遷租賃費去年三月就辦理追加，竟五次流標、搬不出去；黨團強調，八十多項追減，攸關民生、建設，無法同意。

市府：視實際狀況做滾動式調整

市府舉例指出，追減捷運經費乃因立法院刪減交通部部分預算，交通局必須同步配合刪減，才不會改變原來設定的分擔比例。此次追減二○一八年度編列五百萬元以上的部分預算，多為配合中央預算變動適時調整，原編預算皆依必要性合法編列，可受公評。

至於追減交通、都發、環保三局搬遷租賃費用，市府說明，現為節省租賃預算，目前規劃利用既有廳舍優先讓三個局進駐，才提出追減，因為每分預算均需用於刀口上，並隨時視實際狀況做滾動式調整，期待國民黨團問政能更理性並兼顧事實。