〈中部〉埔里蓋殯儀館 居民批縣長承諾跳票

2018-07-17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里民反對公所在第七公墓興建殯儀館，由於公所已發包，里民昨日燒棺表達強烈抗議，認為公所黑箱作業，縣長承諾跳票。埔里鎮長周義雄強調，一切公開合法，縣府也依法核准，絕無黑箱作業；縣府則說，為避免地方糾紛，縣長林明溱希望埔里鎮公所多溝通、多考慮，並未做任何承諾。

預計八月底、九月初動工

埔里鎮蜈蚣里第七公墓原有公有納骨塔慈惠堂與慈孝堂，公所利用完成遷葬的第七公墓土地，連同購置鄰近私有地興建殯儀館，雖然價購私有地計畫生變，公所仍決定以公有地範圍興建，縣府今年二月核准設立，而工程三月發包，並向縣府申請建照中，公所推估會在八月底、九月初動工。

蜈蚣里民強烈反對殯儀館蓋在當地，昨由里長也是自救會長黃美玉率領近百名里民，先在蜈蚣里向平埔番祖廟的祖靈告知此事，隨即抬著以紙做的棺木和抗議牌子，遊行到大湳橋頭，拉起「縣長承諾跳票遺臭萬年」、「周林白賊仔沆瀣一氣」白布條，並燒棺表示對公所黑箱作業的抗議。

承諾選後處理？林明溱否認

黃美玉等人強調，去年曾赴縣府和縣議會陳情，縣長林明溱允諾等今年年底選舉後再處理，民政處卻快速核准設殯儀館，縣長承諾跳票。

周義雄強調，因鎮內沒有合法殯儀館，對民眾極不方便，而鎮內私人殯儀館皆不合法，面積又小，才會找第七公墓土地來施設，過程一切公開合法。公所會與地方誠心溝通，協商制訂管理機制也有回饋方案，盼朝正面方向發展，帶動地方繁榮和增加就業機會。

副縣長陳正昇說，公所在蜈蚣里蓋殯儀館，向縣府提出申設要求，提出民調顯示有七成以上受訪者認同，由於相關程序合法，縣府只能依法受理。

對於興建殯儀館案，埔里鎮民有不同看法，有王姓民眾就說，只是建殯儀館又不是火葬場，不用那麼激烈抗議；林姓民眾則建議配套做好，應該就不會遭到反對。