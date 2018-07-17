〈中部〉棲地遭踩踏 花壇台灣窗螢少6成

2018-07-17

4月遊客湧入 蟲蛹死傷慘重

〔記者湯世名／彰化報導〕 彰化縣花壇鄉年度賞螢活動已邁入第三年的，兩天就吸引逾二千人摸黑觀賞「火金姑」，不料今年四月間螢火蟲棲地慘遭遊客踐踏，台灣窗螢蟲蛹死傷慘重，成蟲數量從五千隻銳減剩二千隻，連日來遊客賞螢時都「輕聲細語」，相當守規矩，一起維護這處珍貴的賞螢景點。

賞螢季開跑 2天吸引2千人

花壇鄉公所今年推出的暑期賞螢季，從本月十四日起至二十二日，只有短短九天，十四日還備有賞螢接駁專車，分梯次進入灣福路六十巷卦山少林寺牌樓旁台灣窗螢的棲地，由導覽員帶領解說，短短兩天即吸引兩千名賞螢人潮，大家也都相當配合，在導覽員引領解說時全都「輕聲細語」，深怕吵到火金姑的求偶、交配活動，對於這處縣內夏季時僅有的賞螢區都相當珍惜，讓現場完全沒有光害，欣賞到螢光點點交織的美麗景致。

花壇鄉長李成濟表示，三年前由農委會螢火蟲專家何健鎔協助，在灣東村復育出數量多達上千隻台灣窗螢，成為彰化縣夏季螢火蟲數量最多的鄉鎮，吸引大批遊客前往賞螢，在鄉公所積極保護螢火蟲成長環境下，包括台灣窗螢、黃緣螢、黑翅螢的數量都大幅成長，其中台灣窗螢去年數量曾多達五千隻，今年四月黃緣螢、黑翅螢更是大爆發共多達上萬隻。

他說，遊客蜂擁而至，不僅隨意棄置垃圾，還拿探照燈、手電筒照射螢火蟲棲地，人聲喧嘩，甚至伸手捕捉螢火蟲，嚴重影響黑翅螢、黃緣螢棲息，就連七月才要登場的台灣窗螢，也因車輛往來頻仍，遊客違規穿越鄉公所拉起的封鎖線，造成土繭中的台灣窗螢蟲蛹「死傷慘重」，成蟲數量剩下二千隻。

李成濟呼籲，儘管已無賞螢專車，但二十二日前現場仍會有導覽員與志工接待遊客，歡迎民眾把握難得的機會，前來進行一場珍貴的生態之旅。